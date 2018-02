El superordinador de la missió a Mart, l'emprovador digital i el robot treballador: tres curiositats del Mobile

El Mobile World Congress ha obert avui les portes per mostrar als assistent els últims gadgets i innovacions tecnològiques. El Congrés, protagonitzat per la intel·ligència artificial, l'Internet of Things i el 5G, busca solucions als reptes del futur. Reconstruir una ciutat destruïda per un terratrèmol al Japó , gravar amb precisió qui ha entrat a casa nostra en cas de robatori o agafar un taxi volador d'una sola plaça conduit a distància són algunes de les propostes que s'hi poden trobar. Fem un recull de les més curioses.

1. El superordinador de la missió a Mart

Benvinguts a la Discover de l'Estació Espacial Internacional. Encara que continuem al recinte de la Fira de Barcelona, podem entrar dins una rèplica de la nau de Hewlett Packard Enterprise que, aquest matí, ha sobrevolat Barcelona, segons podem veure en una pantalla que ens mostra la seva ubicació. Però això ja no és prou futurista. Ara l'empresa porta al Mobile el 'superordinador', un servidor preparat per enviar a l'espai i fer la transmissió de dades necessàries per solucionar qualsevol urgència on-site. El 'superordinador' està en fase de proves i l'objectiu és enviar-lo a Mart el 2030, en el primer viatge tripulat al planeta vermell.

2. Comprar sense moure's de l'emprovador

Les cues per pagar aviat formaran part del passat, i també sortir de l'emprovador per anar a buscar una altra talla. Aquesta edició del Mobile ens porta de nou propostes tecnològiques per fer-nos la vida més fàcil. L'emprovador digital consisteix en un mirall tàctil dissenyat per Mango i desenvolupat per Vodafone, que utilitza la tecnologia de l'internet de les coses (IoT). L'usuari pot escanejar la peça de roba apropant l'etiqueta al mirall i demanar una altra talla o algun article complementari. Els empleats tenen 30 segons per portar fins l'emprovador el que el comprador demana. A més, l'usuari pot pagar posant un dit sobre el mateix mirall i demanar que li portin les compres a casa.

3. Un robot per estalviar-nos feines perilloses

Fa cal·ligrafia xinesa i balla, però és un robot imitant els gestos de l'home que té al costat a través de sensors de moviment. Tanmateix, el 5G Robot de Domoco no està pensat per a moments d'oci sinó perquè pugui substituir els humans en feines perilloses en fàbriques o altres situacions de risc. L'empresa japonesa aposta pel 5G que permet portar la robòtica amb moviment humà a temps real a la vida quotidiana i confia que els reus robots treballadors comencin a entrar a les fàbriques el 2020, quan aquesta tecnologia estigui completament desenvolupada.