Catalunya paralitzada per l’amenaça de nevades

Després de molts dies de parlar-ne avui és el dia en què finalment la massa d’aire siberià que ens ha portat el fred més cru d’aquest hivern es trobarà amb una potent borrasca càlida. El xoc es produirà especialment entre la matinada i el migdia, hores en les quals la neu podrà caure de manera abundant i gairebé a totes les cotes. Davant aquest pronòstic, Protecció Civil va prendre ahir algunes mesures per evitar una situació de col·lapse per les nevades. Una decisió va ser inèdita: prohibir de manera preventiva la circulació de camions a totes les carreteres catalanes a partir d’ahir a les quatre de la tarda, abans que la neu afectés les vies. El director general de Protecció Civil, Joan Delort, va anar més enllà i va demanar a la ciutadania que avui no surti de casa amb el seu vehicle particular.

A diferència del que va passar el març del 2010, quan s’entreveien unes nevades d’extensió i cota similars a les de les últimes hores, ahir els diferents departaments implicats en el pla Neucat es van voler curar en salut i van acordar mesures excepcionals. Es va prohibir la circulació de camions a tot Catalunya i la restricció es podria aixecar avui en funció de l’afectació per la neu. També es va suspendre el transport escolar per avui “de manera generalitzada” i es va demanar que s’eviti substituir-lo per transport privat en les zones més nevades. “No és que vulguem penalitzar el transport”, va respondre ahir Delort davant les queixes dels camioners per la prohibició de la seva circulació. “Els gruixos de neu poden impedir la mobilitat”, va avisar Delort, que va apostar per utilitzar el transport públic, tot i que va admetre que la xarxa ferroviària i la de transport terrestre també es poden veure afectades avui per la neu.

Per avui el gran dubte és quant de temps aguantarà la neu caient a cotes baixes. És ben clar que la massa d’aire càlid que entrarà anirà fent pujar la cota de neu bruscament amb el pas de les hores, però sovint en aquest tipus de situacions l’aire fred que ja hi ha instal·lat, més dens, es queda engabiat a la part baixa de l’atmosfera mentre l’aire càlid que entra ocupa primer parts més altes de l’atmosfera. Així, es pot arribar a donar que a nivells més alts de l’atmosfera plogui i a cotes més baixes continuï nevant encara unes hores més, fins que l’aire càlid ocupi definitivament tot l’espai.

Nivell 5 sobre 6 d’avís per neu

Aquest és el joc d’avui: alguns models de predicció fan pensar que ràpidament la cota s’enfilarà per sobre dels 500 metres, sobretot a prop del mar, però d’altres allarguen la nevada a cotes molt baixes ben bé fins a mig matí o migdia. A les valls del Pirineu i el Prepirineu és on és més probable que aquesta nevada s’allargui fins a la tarda, i també és on s’espera més precipitació, per això els gruixos acumulats podrien ser extraordinaris. Ahir el Servei Meteorològic de Catalunya va apujar l’avís per neu a nivell 5 sobre 6 al Pirineu i al Prepirineu, un avís que 36 hores abans era de grau 2. El Meteocat espera que s’acumulin fins a 30 centímetres a les cotes baixes d’aquests sectors, i més de 50 a partir dels 1.000 metres. A la resta del territori s’esperen gruixos d’entre 2 i 15 centímetres, i fins i tot a cota zero la neu pot agafar a terra.

El Meteocat també té actius avisos per fred, per vent i per estat de la mar, ja que, sobretot al matí, el vent bufarà moderat de mar cap a terra. La neu centrarà l’atenció de la borrasca, però encara que tot fos pluja la pertorbació també seria destacable, les precipitacions al final del dia podran acumular 70 o 80 litres per metre quadrat en punts de la Noguera, el Pallars i la Ribagorça, i també en diverses comarques del sud de Catalunya les acumulacions podran superar els 30 o 40 l/m 2, pluges que si es confirmen seran extremadament benvingudes a l’Ebre, que és amb diferència la regió que més pateix la sequera. Demà a la tarda un altre front tornarà a fer ploure, altre cop descarregarà precipitacions abundants al vessant sud del Pirineu i a la resta seran pluges més minses, sobretot a la costa.

Setena nevada destacable

No es pot negar que aquest ha sigut un febrer molt atractiu per als amants de la meteorologia. La d’avui es pot considerar la setena nevada important del mes, bé sigui per acumulació o per cota. Diumenge 4 de febrer el túnel del Cadí va quedar col·lapsat per una nevada que va arribar als 400 metres a la Garrotxa i a Osona, l’endemà una nevada històrica va acumular prop d’un metre de neu al Cadí i al Pirineu Oriental. Tres dies després, neu fins als 100 metres i calabruixada a la platja de Barcelona. El dia 15 una altra nevada a la Catalunya Central i 5 centímetres al Tibidabo. El dia 21 es van acumular fins a 80 cm al vessant nord del Pirineu i dilluns més de 20 centímetres a les cotes baixes d’Osona i la Garrotxa. Un final d’hivern per recordar.

De moment la neu va deixar ahir més de 6.000 alumnes sense classe a les comarques gironines, la Catalunya Central, l’Alt Camp i el Solsonès. Ahir a la matinada també es van produir situacions complicades a la C-17 i a l’Eix Transversal (C-25), on desenes de conductors van quedar atrapats per un camió que s’havia accidentat. L’Eix Transversal era una carretera en la qual no estava restringida la circulació de camions, encara que s’havia recomanat que no ho fessin. Però l’accident del camió va deixar vuit quilòmetres de cua amb uns 200 vehicles aturats, que van haver d’esperar que es retirés el camió per poder restablir-ne la circulació. Per això, per evitar una situació similar, la directora del Servei Català de Trànsit (SCT), Eugènia Domènech, va defensar la restricció dels camions i va explicar que els vehicles pesants -de més de 7.500 quilos- que incompleixen la prohibició s’enfronten a una multa de 500 euros.

Domènech va explicar que els Mossos d’Esquadra van començar a aplicar ahir la restricció de la circulació dels camions de manera gradual: “Es van desviar cap als llocs on poden estar aparcats”. Delort va afegir que la policia portuària va permetre fins i tot que alguns camions que havien de sortir del port de Barcelona i Tarragona es desplacessin alguns metres, sense perill, per arribar al seu destí. “No s’allargarà la restricció més enllà del que sigui necessari”, va assegurar Domènech, que va subratllar: “Hem de minimitzar el risc i que els conductors que no en tinguin necessitat no surtin a les carreteres”.

Reprogramació a Salut

També els centres de salut han activat avui un protocol de reprogramació de visites per a les persones que no puguin desplaçar-s’hi. Així, els pacients que no puguin anar al centre corresponent s’hi hauran de posar en contacte per demanar un altre dia de visita. El departament de Salut va demanar ahir als usuaris que no puguin desplaçar-se a la visita que tenien programada que no truquin al telèfon 061 per reprogramar-la, sinó que es posin en contacte directament amb el seu centre de salut. El telèfon 061 s’ha reforçat per atendre les consultes de persones que tinguin dubtes sobre si anar a urgències.

Pel que fa als centres educatius, a part de la suspensió del transport, Delort va avisar que “molts centres no tindran una activitat lectiva normalitzada”, però va assegurar que sí que compliran la funció d’acollida per als nens que hi vagin. El departament d’Ensenyament va concretar que s’acordaria amb els ajuntaments afectats si alguns centres han de tancar i s’informaria les famílies per mitjans telemàtics. “Demanem que no es facin desplaçaments als centres en vehicles particulars”, va concloure Delort.

Regust de primavera de cara al cap de setmana

L’ambient canviarà radicalment els pròxims dies, el fred més dur serà esborrat per una entrada d’aire més càlid i per uns dies en què el vent de ponent, sempre sec i calent, es deixarà sentir en diverses ocasions. La neu acumulada a cotes baixes tindrà poc recorregut, i el cap de setmana les màximes es dispararan fins a fregar els 20 graus, sobretot a la costa i al prelitoral, que és on més s’enfilaran els termòmetres. Per tant, en moltes comarques catalanes la diferència de temperatura entre avui i dissabte serà d’entre 10 i 13 graus. Al Pirineu i al Prepirineu és on avui caurà més neu i on serà més difícil fer marxar el fred. El temps de la segona part de la setmana serà canviant, amb més sol però també amb possibles estones de pluja entre divendres a la nit i diumenge a la tarda.

¿Aquest serà l’adeu definitiu a l’hivern? No hi ha indicis que a deu dies vista puguem tenir una altra fredorada important, però la setmana que ve la temperatura continuarà pujant i baixant, ja no glaçarà de manera extensa, encara que les jaquetes continuaran fent falta. El març, mes traïdor per excel·lència, demana prudència, però no hi ha dubte que els pròxims deu dies els passarem amb temperatures molt diferents de les que s’han registrat durant les últimes 48 hores a Catalunya. M. B.