Trump diu ara que la crisi pot durar fins a l’estiu

En 24 hores va passar de dir que la situació està “sota control total” a reconèixer que l’expansió del coronavirus pels Estats Units no està controlada, encara que fos afegint que no ho està “a cap lloc”. La pitjor crisi sanitària en dècades està ensenyant les costures del lideratge de Donald Trump, que ahir a la nit va tornar a comparèixer a la sala de premsa de la Casa Blanca per donar lectura a algunes de les seves recomanacions per intentar frenar l’increment dels contagis en els pròxims 15 dies. Entre elles, la d’evitar reunions de més de 10 persones. En la seva versió més realista, Trump va admetre que la recessió econòmica “és possible”. Només minuts després, Wall Street tancava sessió amb una caiguda de 12 punts, la pitjor des de l’inici de la crisi del coronavirus.

Opacitat i caos

L’opacitat i el caos segueixen sent la norma d’aquesta administració, que encara no ofereix xifres concretes del nombre de tests realitzats al país i del seu resultat. Segons el recompte de la Universitat Johns Hopkins, situada a Maryland, hi ha més de 4.200 persones que han donat positiu en el test i més de 70 morts. Xifres de contagis probablement molt allunyades de la realitat sobre el terreny.

En un moment d’inusual franquesa, Donald Trump va explicar que “si fem una molt bona feina” la situació podria prolongar-se fins al “juliol, l’agost, una cosa així”.

El doctor Anthony Fauci, director de l’Institut Nacional d’Al·lèrgies i Malalties Infeccioses dels EUA, va sortir minuts després al pas per aclarir que el president es referia al fet que “la trajectòria del brot podria arribar fins al juliol”, no les mesures que ahir a la nit va presentar la Casa Blanca, que s’aniran avaluant.

On sembla no voler arribar la Casa Blanca, intenten fer-ho els estats, que han començat a decretar mesures de control més radicals. Nova York, Nova Jersey, Connecticut, Pennsilvània i Louisiana han decidit el tancament de cinemes, casinos i gimnasos. Restaurants i bars només podran oferir menjar per emportar. I, en general, seguint les recomanacions dels CDC (Centres per al Control i Prevenció de Malalties), es prohibeixen les reunions de més de 50 persones. Phil Murphy, governador de Nova Jersey, es va quedar a les portes de declarar un toc de queda a l’anunciar que entre 8 del vespre i 5 del matí “es desaconsellen tots els viatges no essencials i que no siguin d’emergència”.

En la roda de premsa, Donald Trump va reconèixer que havia comunicat als governadors que han de comprar el material més important pel seu compte. Es va escudar en motius burocràtics i per agilitzar els procediments. “Mascaretes, respiradors, tot l’equip, intenten aconseguir-lo pel vostre compte”, els va comunicar. La governadora de Nou Mèxic, Michelle Lujan, li va respondre que “si un estat no aconsegueix els recursos i materials que necessita, tota la nació continua estant en risc”. El de Nova York, Andrew Cuomo, va insistir en la necessitat de desplegar l’exèrcit per construir hospitals de campanya. El president es va limitar a dir que és una opció que s’està avaluant per a algunes zones de país. Els Estats Units s’enfronten, segons el director de Salut Pública, Jerome Adams, a un escenari semblant al d’Itàlia.