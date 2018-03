Les capitals espanyoles, col·lapsades per la marea feminista

Les marxes feministes es van multiplicar ahir per totes les capitals espanyoles en una mobilització que va col·lapsar els carrers i també va paralitzar centres de treball, parlaments i consistoris. Al País Basc, desenes de milers de dones van prendre els carrers en un ambient reivindicatiu i festiu en una jornada de vaga “històrica”, segons van valorar les convocants del moviment feminista. Vestides de negre, en record de les víctimes de la violència masclista, i amb llaços i braçalets liles, dones joves, grans i nenes van participar en centenars d’actes que es van desenvolupar a Euskadi. La concentració del migdia des de la plaça Moyúa de Bilbao i la posterior marxa per la Gran Via va ser la més nombrosa, i va consolidar la capital basca com un nou pol de la protesta social, després que les protestes dels jubilats hagin viscut en aquesta ciutat les seves concentracions més grans.

‘Mascletà’ feminista

A València, a més de la nombrosa manifestació, es va encendre la tradicional mascletà en homenatge a la dona, que es va disparar a l’inici de la celebració en lloc del final, però que tot i així, va arrencar una eixordadora ovació unànime per la seva espectacularitat i innovació. També a la capital valenciana, unes estudiants van intentar accedir al rectorat de la Universitat de València per celebrar-hi una assemblea, però la policia va evitar-ho, sense incidents ni detencions.

A Palma, la seu del PP va aparèixer de matinada amb una pintada a la façana amb la paraula masclistes, a més d’una altra amb la frase “Ara no és moment de parlar d’això”, que va quedar empetitida per les mobilitzacions massives pels carrers de la capital balear a la tarda. Mentrestant, a Andalusia, la presidenta, Susana Díaz, va donar suport a les mobilitzacions i va celebrar la “marea” que, segons ella, servirà perquè “al final els ciutadans prenguin consciència que tot comença a canviar”. Justament Sevilla va ser una de les capitals que van aplegar més gent en les seves mobilitzacions, en una jornada que va posar de manifest l’auge del moviment feminista arreu de l’Estat.