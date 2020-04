Les dones i els joves, els més afectats pel confinament

[ Si utilitzes una aplicació mòbil, fes clic aquí per veure els gràfics interactius]

La majoria de lectors de l’ARA estan inquiets pel futur però relativament resignats amb el confinament. Això sí, hi ha col·lectius més afectats que d’altres per aquesta situació, que pot resultar estressant: són les dones, els més joves i les persones amb menys formació.

Aquests són els primers resultats de l’Observatori del Confinament, una iniciativa per avaluar l’adaptació a la situació impulsada per l’ARA i el Grup d’Investigació en Estrès i Salut de la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

L’enquesta, dissenyada pels investigadors Joaquim T. Limonero i Jordi Fernández-Castro, ha tingut més de 16.000 respostes entre l’1 i el 5 d’abril, en la tercera setmana de confinament, que va coincidir amb un enduriment de les restriccions.

L’optimisme, lligat a la rutina

La gran majoria dels participants, el 69,9%, senten molta incertesa sobre l’evolució de la pandèmia, amb un 5 o més en una escala de l’1 al 7, i només el 45,3% són molt optimistes sobre el futur després de la pandèmia. Pel que fa a la situació actual, només el 27,5% estan molt ansiosos, enfadats o tristos, mentre que el 86% se senten capaços de gestionar el confinament. El 76,1% dormen bé, el 86,4% mantenen unes rutines i el 90,4% donen i reben suports dels seus.

Segons destaquen els especialistes en estrès i salut de la UAB, les actituds respecte al futur van lligades a les actituds pràctiques en el confinament: hi ha correlacions consistents entre l’optimisme i el fet de dormir bé, mantenir unes rutines i donar i rebre suport.

Els rols de gènere, presents

Els rols de gènere també estan presents en la situació de confinament. Segons apunten els investigadors, les diferències entre homes i dones són petites però estadísticament significatives. I van sempre en el mateix sentit, vinculat a les influències socioculturals. Les dones senten més incertesa, són menys optimistes, estan més ansioses, enfadades o tristes, se senten menys capaces de gestionar la situació i dormen pitjor. Però, en canvi, són les que més mantenen les rutines i les que més donen i reben suport.

Paradoxa amb els més joves

En les dades per edats, hi ha dos patrons diferents. Sobre el futur, els més joves i els més grans senten menys incertesa i més optimisme, mentre que les persones de mitjana edat senten més incertesa i menys optimisme. Possiblement perquè els afecta més directament.

Però, paradoxalment, en la situació actual els més joves estan més ansiosos, enfadats o tristos, se senten menys capaços de gestionar la situació, dormen pitjor, mantenen menys rutines i donen i reben menys suport. Aquests resultats milloren a mesura que puja l’edat.

La formació influeix menys

Pel que fa a les dades per nivell d’estudis, només en alguns aspectes hi ha diferències significatives. Com amb l’edat, també hi ha dos patrons. D’una banda, les persones menys formades estan més ansioses, enfadades o tristes i se senten menys capaces de gestionar la situació.

De l’altra, a l’hora de mantenir unes rutines, els que tenen estudis primaris i els que tenen estudis universitaris tenen uns resultats millors, mentre que les franges mitjanes pel que fa al nivell formatiu tenen més dificultats.