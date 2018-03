8-M: les dones diuen prou

Avui fa 107 anys que se celebra que el 8 de març és el Dia Internacional de les Dones, però la d’avui no serà una jornada reivindicativa més. Amb més transcendència, més crítica i més denúncia que mai, les dones avui diuen prou a les desigualtats i al masclisme. I ho fan amb la convocatòria d’una vaga sense precedents per demostrar que sense elles el món s’aturaria. Una aturada general per evidenciar els buits que hi hauria si la meitat de la població deixés les seves tasques. Les remunerades i les que no ho són. Perquè la vaga és laboral -es volen denunciar les desigualtats i la bretxa salarial del 25% entre homes i dones-, però també estudiantil, de consum i de cures. Aquesta última és la diferència més important respecte a altres vagues perquè ha de servir per evidenciar que són les dones les que es fan càrrec de les feines invisibilitzades, com la criança dels fills, les feines de la llar o la cura de familiars dependents. La convocatòria insta les dones a no fer aquestes feines que, tot i que no són remunerades, són imprescindibles en el dia a dia i sostenen la vida quotidiana de qualsevol família.

La vaga és una esmena a la totalitat a la situació actual de les dones. Segons el manifest, es convoca per reivindicar la igualtat de drets i oportunitats, però també per denunciar les discriminacions que pateix el col·lectiu, des de les laborals fins a l’assetjament i la violència masclista. Impulsada per la Comissió 8-M, que agrupa diversos col·lectius feministes, la crida ha rebut el suport de més de 600 entitats de la societat civil que, amb més o menys intensitat, secundaran la vaga.

Les diferències rauen, sobretot, en el posicionament que han pres els sindicats. La CGT és qui formalment ha convocat la vaga de 24 hores davant el ministeri de Treball per donar cobertura legal a les persones que no vagin a treballar, una aturada general que han secundat altres organitzacions sindicals, com la IAC, la Intersindical, la CNT, la COS o la USTEC. En canvi, els grans sindicats, com CCOO o la UGT, han convocat a fer aturades parcials de dues hores per torn i a participar en les manifestacions. “Les vagues cal fer-les per guanyar, i entenem que dues hores per torn és el necessari per veure el grau de conscienciació entre els treballadors”, va argumentar Rafael Espartero, de la UGT.

La ministra anirà a treballar

També hi ha hagut discrepàncies entre els partits polítics. A Catalunya, el PP i Ciutadans són els dos únics partits que no se sumaran a la mobilització, perquè consideren que “enfronta” homes i dones. Ahir la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, va dir que anirà a treballar “per la igualtat”. “Ser feminista és una etiqueta”, va defensar a la SER. En canvi, ERC, el PSC, Catalunya en Comú - Podem i la CUP s’han adherit a la vaga general, i el PSC secundarà l’aturada de dues hores que promouen la UGT i CCOO.

Sigui com sigui, on totes les sensibilitats acabaran trobant-se és en les manifestacions que hi ha convocades a la tarda a gairebé totes les capitals de província. La de Barcelona, que sortirà des de la cruïlla entre Diagonal i passeig de Gràcia a les 18.30 h, es preveu massiva. Amb el lema “Juntes som més”, les organitzadores han preparat una capçalera formada només per dones i també un carril lent per a cotxets o cadires de rodes.

També és en aquestes marxes on hi participaran els homes, encara que en un segon pla. Malgrat que formalment la vaga s’ha convocat per a tothom -no es pot fer d’una altra manera-, des del moviment feminista s’ha demanat que els homes deixin tot el protagonisme a les dones i ajudin a evidenciar els efectes de la paralització als llocs de treball i a casa. La idea és que demà els homes assumeixin totes les tasques que les dones deixaran de fer. L’objectiu, segons el manifest, és visibilitzar el paper femení en la societat i demostrar que “la participació de les dones és nuclear en totes les esferes de la vida” i que sense elles “ni es produeix ni es reprodueix”.

“Hi tornarem si no hi ha canvis”

La macroprotesta -contra el masclisme, les desigualtats i la violència- vol ser una palanca per canviar les coses. “Una victòria d’aquesta vaga seria escurçar les diferències salarials entre homes i dones i aconseguir recursos i mitjans per al pacte d’estat contra la violència de gènere”, apunta Carme Alemany, una de les impulsores de la vaga feminista. Des de l’organització són conscients que aquests canvis no seran fàcils d’aconseguir. Per això avisen: “Aquest any és el primer, però hi tornarem si realment no hi ha canvis”.

La vaga feminista d’avui és una convocatòria inèdita a Catalunya i a l’Estat, si bé és cert que arriba en un moment que el debat és al centre de l’agenda social, sobretot gràcies a moviments com el #MeeTooo #NiUnaMenys. La convocatòria, però, vol superar els simbolismes i fer un pas més: una aturada global per reivindicar el poder de les dones per aturar el món.

Els serveis mínims de l’aturada feminista

Transport

Hi haurà serveis mínims a les hores punta. TMB assegura el 50% del servei de les 6.30 a les 9.30 i de les 17 h a les 20 h, i el 25% durant la resta del dia. Els Ferrocarrils oferiran el 50% del servei de 7 a 9 h i preveuen normalitat per a la resta de la jornada. Rodalies garanteix el 33% del servei, i l’AVE, el 72%.

Centres educatius

A les escoles d’infantil i primària es redueix el personal. Hi haurà un membre de l’equip directiu i un docent per cada sis aules. A les escoles bressol es garanteix un terç de la plantilla, mentre que als centres d’educació especial la ràtio augmenta i hi haurà un professor per cada quatre aules.

Assistència sanitària

A les urgències hospitalàries s’atendrà amb normalitat, i les farmàcies de guàrdia es mantindran. Les ajudes a domicili es limiten a serveis urgents i els centres especials i per a gent gran oferiran el servei habitual en règim de dies festius. Aquest és un dels sectors amb més presència femenina.

Mitjans de comunicació

La ràdio i la televisió públiques retransmetran o emetran el 50% del contingut habitual als seus canals.

La web de l’ARA també mantindrà uns serveis mínims durant el dia, que faran majoritàriament els homes, i el diari de demà, dia 9, reflectirà la jornada de mobilització prevista per avui. El col·lectiu de periodistes és un dels més organitzats.