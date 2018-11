El museu victorià que serà “el més alegre del món”

Durant generacions, als nens se’ls ha dit “Estigueu quiets”, “No molesteu”, “Calleu”, “No feu soroll” i tota mena d’imposicions repressives que, segons molts pedagogs, eren del tot contraproduents. Per exemple per a l’escocès A.S. Neill, el fundador de l’escola Summerhill, que després de la Segona Guerra Mundial, i especialment als anys 50 i 60 del segle passat, va ser un referent educatiu en un país que llavors patia -i, de fet, en algunes institucions de secundària encara n’hi ha empremtes- els efectes de la rígida educació victoriana. Als museus els moviments dels nens han estat sempre més controlats, i les prohibicions, més estrictes. “No toqueu res!” era la norma.

Seguint fins a cert punt els principis de Neill, a la pràctica un ideari contra la coerció dels adults als infants, una de les grans institucions britàniques -i londinenques- dedicades al món dels nens, el Museum of Childhood de Bethnal Green, planeja el salt definitiu al segle XXI. El director, Tristram Hunt, va presentar els plans de renovació del centre com l’intent de convertir-lo en “el més alegre del món”. Res de prohibir, res de limitar. Màxima llibertat.

Aquest museu de la infantesa, situat al barri de Bethnal Green -a l’est de Londres: per això no és gaire conegut pels turistes, perquè és lluny del centre-, és una institució d’origen victorià. Fundada el 1872, les seves galeries han acollit des del 1972, quan oficialment es va convertir en el que ara és, la col·lecció de joguines més gran del món. De joguines i de tot el que fa feliç la canalla.

L’estudi d’arquitectura De Matos Ryan n’està fent la renovació. Es preveu que es reobrirà coincidint amb el 150è aniversari, l’any 2022.

Els plans de reforma inclouen la creació de l’anomenat kaleidoscope, una instal·lació interactiva a les galeries principals inspirada en la col·lecció de joguines òptiques del Victorian & Albert Museum, del qual ara depèn el de la infantesa; una zona d’esbarjo a l’aire lliure enjardinada, i una nova entrada per millorar l’accés per a grups escolars. També es restaurarà l’esquelet interior, de ferro, i l’exterior de l’edifici, de maó vermell.

El museu futur vol “atiar la imaginació i l’enginy dels nens i convertir-se no només en el més alegre del món per als nens, sinó també per a les famílies i els joves”, segons Hunt. Donant suport continu a l’educació artística i al disseny, el director vol crear les condicions idònies per “inspirar futures generacions d’artistes, dissenyadors, arquitectes, enginyers i tota mena de creadors”.

És una visita obligada de tots els escolars i nens de la ciutat.

NOVA YORK

Un ventall d’activitats per als infants en un clic

Núria Ferragutcasas | NOVA YORK

Créixer a Nova York pot ser màgic, però també aclaparador i complicat. La ciutat té una regidoria de la Infància que coordina tots els programes, ajudes i activitats destinats a infants i joves de totes les seves agències públiques. I posa tota la informació a disposició dels ciutadans en un clic. A la pàgina web Growing Up NYC, els pares i mares poden navegar entre un gran ventall d’activitats extraescolars gratuïtes per a nens i nenes de totes les edats, ajudes per a les mares embarassades, consells i assistència sobre salut i alimentació o subvencions per a l’educació infantil, nens amb necessitats especials o joves adolescents. Tota la informació està classificada per edats.

A la web també hi ha un calendari de tots els actes festius i activitats que es poden fer amb els nens a la ciutat. Els zoos, jardins botànics i museus per a infants de la ciutat -un a cada districte- tenen un dia de la setmana amb entrada gratuïta. I les piscines i parcs municipals ofereixen activitats com classes per aprendre a nedar, jugar escacs, fer taitxí o ioga, i campus esportius a l’estiu. D’altra banda, les més de 200 biblioteques públiques de la ciutat tenen hores de lectura per als menors de cinc anys cada setmana, i programes per ajudar a llegir els nens i nenes.

COPENHAGUEN

Parcs de conte a Escandinàvia

Núria Masclans | MALMÖ

El contacte amb la natura i les activitats a l’aire lliure són un element fonamental per al desenvolupament dels infants als països escandinaus, que, malgrat els hiverns llargs i freds que tenen, fomenten el joc a l’exterior amb originals parcs infantils que complementen les àmplies àrees verdes que hi ha a la majoria de ciutats nòrdiques.

Un dels referents en la creació d’aquests espais de joc és l’empresa danesa Monstrum, que ha traslladat l’excel·lència del disseny i l’arquitectura nòrdiques als parcs infantils. No n’hi ha dos d’iguals, cada creació es basa en una història diferent. Permeten, per exemple, recórrer les entranyes d’una gran balena, escalar un os gegant o descobrir els interiors d’un avió estavellat. “S’ha de permetre als nens experimentar el perill i sentir el pessigolleig a l’estómac quan s’enfronten a un repte i aconsegueixen tornar a caure de peus a terra”, explica Monstrum a la seva pàgina web.

L’empresa la van fundar el 2003 Ole Barslund Nielsen i Christian Jensen, que es dedicaven a crear escenografies teatrals. L’empresa va començar a Dinamarca i Suècia, on ja tenen una setantena de parcs, però ja s’han expandit per altres països com els Estats Units, la Xina, Singapur, Rússia, Dubai, Corea del Sud, i també Espanya, on tenen parcs a Gandia i Arrasate.