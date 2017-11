Catalunya celebrarà 458 fires durant el 2018

La directora general de Comerç, Montserrat Vilalta, ha presentat aquest dimecres, en el marc de la inauguració del 24è Congrés de Fires de Catalunya, celebrat a les Borges Blanques, el calendari firal previst per a l'any 2018. Del total de 458 activitats firals que l'any vinent acollirà Catalunya, 43 seran d'àmbit internacional o estatal i 415, d'àmbit català, comarcal o local. En comparació amb el 2017, l'any 2018 se celebraran 9 fires menys (la qual cosa suposa un 1,9% menys), però, tal com ha aclarit el president de la Federació de Fires de Catalunya (FEFIC), Ramon Ferrando, aquest lleuger descens es deu bàsicament al fet que la majoria de fires internacionals i estatals de caràcter biennal se celebren en anys senars i no parells. De fet, si comparem el nombre de fires d'àmbit català previstes per a l'any vinent amb les de l'any passat, podem observar que el 2018 se celebraran 6 fires més que l'any passat. Per tant, tenint en compte aquest factor estructural, les fires previstes per a l'any 2018 representen un augment del 0,9% en comparació amb l'anterior any parell (2016).

En els últims deu anys, la resistència del sector firal a Catalunya ha sigut molt evident, fins i tot en els períodes de major incidència de la crisi. Així doncs, el nombre total de fires des del 2008 fins al 2018 ha augmentat en un 10,62%. A més, segons ha manifestat Ferrando, el sector no està notant una incidència directa de la situació d'incertesa política que viu Catalunya més enllà d'una afectació anímica entre els organitzadors. En relació amb el territori, un total de 248 municipis catalans acolliran activitats firals durant l'any 2018. Les comarques de Barcelona seran les que acolliran un major nombre de fires, concretament 195, xifra que representa un 42,6% del total; a les comarques gironines se'n celebraran 101; a la demarcació de Lleida, 90, i, finalment, 72 a Tarragona.

Les fires multisectorials (és a dir, les més tradicionals) i d'alimentació suposaran, tal com ha succeït en anys anteriors, més de la meitat del total previst per al 2018, amb 137 dedicades al primer sector (29,9% del total) i 109 al segon (23,8%). El 46,3% restant dona cabuda a les fires d'artesania i ceràmica (54); les de lleure, esport i turisme (26); les d'automoció (23); les de ramaderia i avicultura (20); les d'artesania artística i d'ofici (18); les del sector de serveis (13); les del servei personal, sanitari i medi ambient (12 cadascun); les d'agricultura, maquinària agrícola i jardineria (10), i les d'antiquaris, art, construcció, habitatge i llar (5 cadascun). Les 14 fires restants es reparteixen entre altres sectors. Aquestes xifres, ha assegurat Ferrando, evidencien que, "a més de la innovació de tots els sectors, també mantenim totes aquelles fires vinculades a allò que més caracteritza el nostre país".

Per la seva banda, l'alcalde de les Borges Blanques, Enric Mir, ha destacat la importància de les fires a les comarques de Lleida, ja que, "malgrat no tenir un gruix important de població, representen un percentatge important pel que fa a celebració de fires". Mir ho ha relacionat amb "la voluntat emprenedora del territori, combinat amb el fet de tenir productes d'excel·lent qualitat per donar a conèixer".

Entre les activitats previstes per demà en el que serà la jornada de cloenda, cal destacar la conferència 'Fires en temps digitals. Reptes i oportunitats', a càrrec de Genís Roca, soci i president de Roca Salvatierra, i el debat 'De preocupar-nos a ocupar-nos de la gestió d'una fira. Per què necessitem un programa informàtic?', amb Fabio Valbonesi, director de Fira de Calella; Martí Marsal, gerent de Fira d'Igualada, i Joan Dalmases, programador i creador d'aplicatius.