Viatge musical de Galícia a Portugal amb parada a Lleida

La francesa Bévinda, amb l’espectacle Mes suds, obria la novena edició del Festival Internacional de Fado de Catalunya, més conegut com el Festival InterFado de Lleida, el dissabte 17 d’octubre a la nit en una íntima i intimista actuació a l’Espai Orfeó.

Acompanyada del francès Gilles Clément i el portuguès Antonin Fresson a la guitarra, l’artista nascuda a Portugal va fer un repàs dels nou discos que ha publicat amb una actuació que va incorporar estils, instruments i músiques d’altres regions del món, com el Nepal o el nord d’Àfrica, que ha conegut a través de diversos viatges introspectius. Així doncs, després d’actuar arreu d’Europa i Àsia, l’artista va aterrar a Lleida per oferir un recital en portuguès i en francès, és a dir, en la seva llengua materna i en la d’adopció, respectivament.

El festival, organitzat per la Fundació Orfeó Lleidatà i l’Ajuntament de Lleida, amb la col·laboració especial del Consolat de Portugal a Barcelona i l’Institut d’Estudis Ilerdencs, compta amb la direcció artística de Carolina Blàvia, exintegrant del grup EnFado. Segons Blàvia, “el festival té com a objectiu acostar la cultura portuguesa i el fado a la nostra terra però també donar a conèixer noves formes d’expressió que van arribant cada vegada més de la mà de fadistes, tant portuguesos com no portuguesos, que han triat el camí de la investigació i la fusió amb altres estils”. A més, “aquest festival introdueix la vessant intermodal, que s’entén com la trobada del fado amb altres arts”, afegeix.

En són una mostra les activitats paral·leles de l’InterFado, com ara l’exposició del gallec José Nacimiento relacionada amb la vida marinera, les tasques artesanals i el folklore a Galícia, que es pot visitar des del 6 d’octubre al Cafè del Teatre. O també l’oferta gastronòmica que acompanya habitualment el festival i que continuarà present en l’edició d’aquest any.

Estrena a la Seu d’Urgell

El Festival InterFado de Lleida ha programat tres concerts més, dos dels quals tindran lloc a la capital del Segrià. Ara bé, com a novetat, la mostra celebrarà una actuació a la Seu d’Urgell, municipi amb una important presència de la comunitat portuguesa. Serà aquest divendres, 23 d’octubre, a la capital de l’Alt Urgell, que acollirà la primera actuació a Catalunya d’ISGA Collective, en què Isaac Garabatos, Mònica de Nut, Cecília Martínez i Darío Rocha compartiran la seva visió de la música d’arrel gallega conjugant la poesia galaicoportuguesa del segle XIII amb sons i harmonies del segle XXI. La formació tornarà a actuar l’endemà, el dia 24, a l’Espai Orfeó de Lleida.

El concert de cloenda tindrà lloc el dissabte 31 d’octubre a l’Espai Orfeó de Lleida i anirà a càrrec de Carolina Blàvia, que presenta el Projecte Amàlia.