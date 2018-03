La reinvenció de la Fundació Aspros

La fundació lleidatana Aspros ha aconseguit arribar a ser un referent per l’impuls d’accions de sensibilització envers les discapacitats psíquiques a les comarques de Lleida. Actualment atén més de 450 persones amb diferents discapacitats intel·lectuals (severa, mitjana, lleugera o límit) i d’etiologies diverses (síndrome de Down, encefalopaties, trastorns metabòlics, incompatibilitats de RH, etc.), que troben el seu lloc a l’entitat.

A més, Aspros compta amb prop de 400 professionals de diferents perfils (psicòlegs, psiquiatres, dietistes, assistents socials, pedagogs, infermers, fisioterapeutes, monitors) que vetllen pel benestar de tots els treballadors amb necessitats especials.

Tal com explica el director executiu de la fundació, Enric Herrera, Aspros, que va ser constituïda l’any 1962 i convertida en fundació el 2015, sempre s’ha mostrat ferma en la seva aposta: millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, així com la de les seves famílies. “Quan algunes persones ens pregunten què venem, nosaltres sempre diem el mateix: venem capacitats”, comenta Herrera.

Seguint aquesta filosofia, Aspros ha arribat a esdevenir una entitat pionera en la realització de programes adreçats a afavorir la inserció social i laboral d’aquest col·lectiu, buscant sempre l’equilibri entre les capacitats dels seus treballadors i el bon servei als seus clients.

En els seus inicis l’entitat va decidir apostar pel servei de manipulats, ja que és una àrea que compleix els requisits que exigeix una entitat de les seves característiques. Els seus treballadors assumien una part del procés productiu de les empreses fabricants que contractaven els seus serveis, i els retornaven el producte un cop acabat aquest procés.

Durant més d’onze anys el negoci va ser pròsper i moltes empreses del territori contractaven els seus serveis, “fins a l’arribada de la crisi econòmica”, explica el director.

La reinvenció de la fundació

Com per a qualsevol entitat del tercer sector, per a Aspros aquesta crisi també va suposar un gran problema, tant per la manca d’ajudes com per la tendència de les empreses a assumir el que fins ara feia la fundació per estalviar.

No obstant això, la fundació, lluny de defallir, va veure en aquest infortuni una oportunitat de reinvenció dels seus centres especials de treball, tot adaptant-se a les noves necessitats del mercat. Disposaven d’un gran magatzem amb una gran capacitat d’emmagatzematge i també de molta mà d’obra. Així neix Servilògic, un centre especial de treball que esdevé l’evolució del servei de manipulats que ja oferien amb anterioritat.

A diferència del seu predecessor, Servilògic ofereix una cobertura de logística completa als productors: des del servei d’emmagatzematge fins al de manipulats, etiquetatge i lliurament de comandes. “D’aquesta manera el productor queda alliberat de tot aquest procés, així que es pot dedicar íntegrament a produir i vendre”, afirma Herrera.

És a dir, Servilògic s’encarrega de la recepció, la ubicació i la gestió d’estocs des del seu propi magatzem, la preparació de comandes, el control de qualitat, l’expedició, el transport i fins i tot els processos auxiliars que puguin ser necessaris, com la gestió administrativa i el control de traçabilitat.

Actualment compta amb trenta-quatre treballadors en plantilla, a més de set tècnics, i la seva flexibilitat els permet adaptar-se als fluxos de treball de les diferents empreses per a les quals treballen -com ara Torrons i Mel Alemany, Trident i Dietéticos Intersa- de manera efectiva.

Buscant noves solucions

Per sobre de tot, la finalitat principal d’Aspros és generar el màxim de llocs de treball per a persones amb necessitats especials i que aquesta oferta esdevingui tan àmplia com sigui possible, ja que no totes les persones usuàries de la fundació estan capacitades per fer de tot.

Obrint horitzons neix fa vuit anys Tecnosolucions, per ajudar les empreses que tenen un gran volum de documentació física a gestionar-la de manera adequada. Es fan treballs de custòdia, digitalització i destrucció confidencial, tot de manera completament personalitzada, ja que els treballadors realitzen prèviament un estudi de la documentació de l’empresa per arribar a la solució òptima.

En aquest sentit, i sempre amb la intenció d’oferir el millor servei possible, l’empresa es troba en constant evolució i disposa d’un programa de gestió propi, desenvolupat i fet evolucionar específicament per a la gestió de documentació. Això els permet adaptar-se amb senzillesa i rapidesa a les necessitats operatives de cada client. Tecnosolucions va començar oferint els seus serveis a diverses empreses de l’àmbit hospitalari, però actualment disposa d’un ventall molt ampli de clients de tot l’Estat.

Ampliant el ventall

A banda de Servilògic i Tecnosolucions, en constant expansió, Aspros també ofereix als seus usuaris la possibilitat de treballar en altres sectors.

És el cas, per exemple, del servei de jardineria Parcs i Jardins, amb una trajectòria de més de trenta anys i un equip de vuitanta jardiners qualificats que realitzen treballs de construcció de noves zones enjardinades, reconstrucció de zones abandonades o reforestació, entre d’altres.

AsprosArt, per la seva banda, és un taller artesanal que té com a objectiu principal potenciar la creativitat de les persones amb discapacitat a partir de materials reutilitzats. D’aquesta manera, alhora que s’estimula l’esperit creatiu dels usuaris, aporta a la societat una extensa varietat de productes artesanals exclusius, tot donant suport a la sostenibilitat.

Per acabar, l’aposta més recent que ha fet Aspros ha sigut Femcàtering, un servei de càtering amb un assortiment tant dolç com salat i que s’adapta a qualsevol tipus d’esdeveniment.

Aspros continua, doncs, creant capacitats, i ho fa de la millor manera: reinventant-se dia rere dia.