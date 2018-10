La multitud porta "el mandat de l'1-O" a les portes del Parlament

Fa un any l'independentisme va llevar-se de matinada per participar en un referèndum d'autodeterminació que el Govern prometia vinculant. Aquest dilluns milers de persones han tornat a sortir al carrer per interpel·lar l'executiu català i exigir-li el compliment del mandat de l'1 d'Octubre. En una manifestació convocada per diverses entitats, entre les quals l'ANC i Òmnium, el sobiranisme civil vol deixar clar que no en té prou de commemorar una votació per la qual va lluitar i, recorda, va guanyar. La mobilització ha començat a la plaça Catalunya, recorre el passeig Lluís Companys i acabarà al Parlament, amb una escenificació de l'objectiu de la manifestació: "Atorgar tota la legitimitat al seu resultat", tal com diu el manifest.

Desenes de persones ja s'apleguen en aquests moments al Parlament corejant "independència" i esperant el gruix de la manifestació, que transcorre repetint un dels lemes més sentits aquest dilluns: "1 d'Octubre, ni oblit ni perdó", en un ambient festiu i distès. La manifestació està encapçalada per una representació de persones que transporten urnes de l'1-O. Un cop a la cambra catalana, onze persones de totes les edats dipositaran les urnes per traslladar el mandat del referèndum al Parlament.

Milers de persones han acompanyat les urnes cap al Parlament / PERE VIRGILI

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha reivindicat des de Catalunya "aquest dia que simbolitza la dignitat i les ganes de decidir". En aquest sentit, també ha tingut un record per als els presos i exiliats: "Van ser protagonistes l'1-O, els volem fer presents i seguir dient que la repressió no podrà aturar-nos".