"Per primera vegada": l'actualitat en 9 tuits

1. Meritxell Calatayud, tuitaire

La meva família va començar a la manifestació contra la retallada de l'estatut del 2010 i des de llavors no hem fallat a cap diada. Aquest any hi tornarem a ser. M'emociona veure la quantitat de gent que hi anirà per primera vegada. Seguim!!! #Diada2018 #Primeradiada