Provocacions i conseqüències: l'actualitat en 8 tuits

1. Salvador Esquena, metge

Quan la va proposar fa temps, la intenció inicial de Sánchez de celebrar un consell de ministres a BCN el 21D era un gest amb Catalunya (no enten res...); ara s’ha enverinat tan la situació desde llavors que s’ha convertit en una provocació, i n’haurà d’assumir les conseqüències — Duc de Màntua 🎗 (@DucMantua) 15 de desembre de 2018

2. Marc Arza, regidor a l’Ajuntament de Reus (PDECat)

- Vindrem a sopar a casa teva.



- No us he convidat!



- Comporta't! https://t.co/eHoB5BRTNN — Marc Arza (@marcarza) 15 de desembre de 2018

3. Arnau S.C., tuitaire

No cal somriure, tampoc cremar contenidors i regalar-los el relat que volen. Et pots manifestar i expressar tot el malestar i rebuig que portem dins per haver-nos vingut a provocar. — Arnau SC🎗️ (@ArnauSalomo) 15 de desembre de 2018

4. Sílvia Bel, actriu

Jo sortiré al carrer. No sóc una persona violenta i tinc dret a manifestar-me. I espero que així ho facin tots aquells que n’estem farts de tanta por. https://t.co/yQTAZZRNkV — Sílvia Bel🎗 (@SilviabelB) 15 de desembre de 2018

5. Carme Piferrer, professora d’institut

I tant que sortirem, i les vegades que calgui, sempre ho hem fet pacíficament, aquesta és la nostra força. Sortim pels #presospolitics pels que fan #vagadefam per la #republicacatalana i per #dignitat. No tenim por ni ens rendim. Junts trobem la força. — Carme Piferrer (@CarmePiferrer) 15 de desembre de 2018

6. Xavi A., tuitaire

CDR per un costat, Òmnium per l'altre, ANC per el seu costat, ERC per la "esquerra" PDCAT per la dreta, Puigdemont per d'alt Jonqueras per baix, presos convergets en vaga de fam Tardà això ara no toca....No se quina part del pla indepe pot sortir malament el 21 D — Xavi A 🎗️ (@gtrpick) 15 de desembre de 2018

7. Dolors Boatella, promotora creativa

Ara tampoc voldria fer saltar les alarmes però només cal intentar baixar al centre per a confirmar que Barcelona està colapsada de fa estona. — Dolors Boatella (@DolorsBoatella) 15 de desembre de 2018

8. Amadeu Brugués, bloguer