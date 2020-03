"Una cita amb els nostres drets": l'actualitat en 8 tuits

1. Cristina, tuitaire





2. Meritxell Lavall, filòloga catalana



Quantes dones, sincerament, ens hem tapat zones del nostre cos (escot, corbes, etc), amb jerseis amples o roba ampla, en algun moment de la nostra vida per evitar que ens desitgessin certes persones que ens incomodaven?



Això no és llibertat.