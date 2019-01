"Temps sinistres": l'actualitat en 9 tuits

1. Wyre Davies, corresponsal a Sud-amèrica de la BBC

Jair #Bolsonaro - to be sworn in today as President of #Brazil. An extreme right wing “populist” who hates gays, advocates the killing of political opponents & has threatened to strip the #Amazon & its people of their legal protection. Ominous times. https://t.co/s75deoLNKE — Wyre Davies (@WyreDavies) 1 de gener de 2019

“Jair Bolsonaro, nou president del Brasil. Un populista d’extrema dreta que odia els gais, que aposta per l’eliminació de l’oposició i que amenaça amb retirar la protecció legal a l’Amazones i a la seva gent. Temps sinistres”

2. Brian Klaas, politòleg a la London School of Economics

My prediction for 2019



2016 will be remembered as the year people took a gamble on populism.



2019 will be remembered as the year populism went bust.



There will be a lot of chaotic political dysfunction: Trump as his presidency unravels; Brexit turmoil; Bolsonaro in Brazil, etc — Brian Klaas (@brianklaas) 1 de gener de 2019

“La meva predicció per al 2019: el 2016 serà recordat com l’any en què la gent va apostar pel populisme. El 2019 serà recordat com l’any en què el populisme va entrar en crisi. Hi haurà una gran disfunció política, plena de caos: Trump a mesura que evoluciona la seva presidència, les turbulències del Brexit, Bolsonaro al Brasil...”

3. Bernardo Erlich, humorista gràfic i dissenyador

Dice Bolsonaro que va a combatir la ideología de género. Bien, empieza el gobierno peleando contra algo que no existe. — Bernardo Erlich 🍋 (@berlich) 1 de gener de 2019

4. Laura Cuadrado, politòloga

Per un any on cap dona sigui assassinada, per un any on puguem tornar a casa lliures i segures, per un any on no se’ns interrompi al parlar, per un any on no siguem les "exagerades", per un any on la injustícia es converteixi en justícia. Per un any feminista. #HappyNewYear2019 — Laura Cuadrado Agell🎗 (@lauracuadrado7) 1 de gener de 2019

5. Ramón Lobo, escriptor i bloguer

¿Ha dicho ya Pablo Casado algo de aplicar el 155 al nuevo año ? — Ramón Lobo (@ramonlobo) 1 de gener de 2019

6. Marc Homedes, responsable de comunicació

Migdia del dia d'any nou marca el punt d'inflexió en que comencen a caure de la llista d'assumibles alguns dels bons propòsits de l'any. — Marc Homedes (@HomedesMarc) 1 de gener de 2019

7. Maria O’Hara, tuitaire

Jo l'únic que vull és menjar normal a casa meva. — Maria O'Hara ☘️ (@bloodymary_85) 1 de gener de 2019

8. Mar Calpena, periodista

Ah, el concert del Nou Any, aquella horeta anual en la que fem realitat la fantasia adolescent de viure encara en el món de Stefan Zweig... #Monoculos2019 — Mar Calpena (@mcalpena) 1 de gener de 2019

9. María José Suárez, cantant lírica