Catalunya té memòria: l'actualitat en 8 tuits

1. Cris, tuitaire



Olvida la autodeterminación

Olvida la unilateralidad

Olvida el 1 O

Olvida a tus presos

Olvida a tus exiliados

Ves? Ya podemos hablar. Porque en España en ausencia de memoria, se puede hablar de todo. — Cris 🎗 (@gallifantes) 27 de juny de 2018



2. Joan Solé Giménez, periodista



Recordeu la "desaceleración acelerada" de Zapatero per no dir "crisi econòmica"? Avui Pedro Sánchez ha patentat el de "una minoría mayoritaria" per referir-se als 2 milions de vots republicans — Joan Solé Giménez (@JoanSole_) 27 de juny de 2018



3. Miquel Strubell, editor de programes de TV



El Suprem insisteix amb la rebel·lió. La que requereix violència i que fora d'Espanya no veu ningú. Presos polítics. — Miquel Strubell fill 🎗 (@miquelstrubell) 27 de juny de 2018



4. María Jesús Güemes, periodista



Detenido el presidente socialista de la Diputación de Valencia en una operación contra la corrupción. En el PSOE dicen que cuando se abra juicio oral tomarán medidas. Mira, cómo el PP — María Jesús Güemes (@mjguemes) 27 de juny de 2018



5. David Llistar, director de Justícia Global i Cooperació Internacional a l’Ajuntament de BCN



"El Tribunal de Cuentas Europeo carga contra el AVE: caro, ineficiente y sin pasajeros". Mentres a Rodalies anem "axixarrats" entre turistes i locals q treballem a la ciutat. https://t.co/25bhzqvXGk — David Llistar (@Superllisti) 27 de juny de 2018



6. Marc Puigtió, alcalde de Sant Julià de Ramis (ERC)



És trist veure com les notícies que ens arriben dels jocs del Mediterrani no són bones. Podem parar de fer el ridícul? Sempre hem demostrat que som uns grans organitzadors d'actes i l'esport, els esportistes i els seguidors no s'ho mereixen. https://t.co/kj4zOSPZbi — Marc Puigtió 🎗 (@MarcPuigtio) 27 de juny de 2018



7. Ainhoa Sorrosal, periodista





8. Andreu Monrós, tuitaire