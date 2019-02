El Procés, a Brussel·les: l'actualitat en 7 tuits

1. Charles Mordret, consultor en afers internacionals

On permet aux représentants de l'extrême-droite espagnole, de Vox, de s'exprimer devant les élus du parlement européen après avoir annulé les discours des représentants élus de Catalogne @QuimTorraiPla et @krls Absolument inacceptable! Certains sont en train de dévoyer l'Europe. https://t.co/BFFb9eB94F

2. Oriol de Balanzó, guionista

No deixes que els presidents Torra i Puigdemont facin un acte per una qüestió d'ordre i seguretat però alhora el ministeri nega que a Torra l'acompanyi un escorta perquè no hi ha risc de seguretat.

S'entén tot.