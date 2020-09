"Una PCR per detectar la ineptitud política": l'actualitat en 9 tuits

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil i no visualitzes els tuits, assegura't que tens descarregada l'última versió de l'app]

1. Salvador Esquena, metge

Illa recomana tancar Madrid, que és el que recomana qualsevol expert mèdic; Ayuso s'hi nega; no hi ha cap mecanisme legal per obligar-la? Un 155 o similar? Ens ho estem jugant tot!