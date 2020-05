"La desescalada, un procés assaig-error": l'actualitat en 8 tuits

1. Gerardo Tecé, escriptor i guionista

Esto no ha acabado. El virus sigue circulando y podría volver a ser un desastre si no lo hacemos bien. Al virus le da igual qué número le pongamos a la fase. Vamos a hacerlo bien, anda.

2. Nico Ordozgoiti, director d’art

3. Jordi Sevilla, exministre (PSOE)

La pandemia permite concluir: 1. La sociedad, lo común, existe. 2. El todo es más q la suma de las partes. 3. La sociedad no es un juego de suma 0 ( todos contra todos) sino positiva (para q me vaya bien a mi, te tiene q ir bien a ti). Pa pensar.

4. David Espinola, advocat

El Bar regentat per xinesos que va tancar 15 dies abans que el govern decretés l'estat d'alarma i va treure els nens de l'escola acaba d'obrir per fer cafès i entrepans per emportar, ara sí que veig la llum final del túnel.

5. Vicent Montagud, periodista

6. Cinta, tuitaire

7. Anaïs, tuitaire

Jo el que espero, que tot millori i que es puguin oferir colònies i casals per akest estiu, i els joves i infants puguin gaudir de la natura i aire lliure, i qui vulgui anar-hi pq ho veu clar q hi vagi i qui no, doncs no.

Cadascú que triï el q vulgui.