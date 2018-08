La Diada s'escalfa: l'actualitat en 8 tuits

1. Anna Macià i Font, tuitaire

La Diada de Catalunya, amb la manifestació de l'Onze de Setembre de cada any dóna una imatge a nivell mundial del poble català immillorable: pacifica i festiva, per això els 4 homes grisos arrencallaços, procuraran xafar-nos-la. SORTIM AL CARRER I OMPLIM-LO DE LLUM! #UsVolemACasa

2. Roger Mazariegos, politòleg

3. Núria Gibert, regidora de Sant Cugat del Vallès (CUP)

4. Cristina Fallarás, periodista

5. Ivan Serrano, professor de ciència política a UOC

Banalitzar com s'ha fet construïnt una fal.làcia de l'equidistància, justificada per preservar el status quo. El cas espanyol sembla atrapat en el seu propi 'trilema': Estat, nació i democràcia. I sembla que perd aquest últim...

6. Jaume Asens, tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona

Com diria Wittgenstein, quan tot és discurs d’odi, res ho és. S’abusa i s’expandeix tant el concepte, que al final acaba per no significar res. I esdevé només un simple instrument repressiu al servei del poder per perseguir la dissidència 7/9