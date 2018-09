Diàleg amb... antiavalots: l'actualitat en 8 tuits

1. Albert Rivera, president de Cs





2. Marta, tuitaire





3. Eulàlia Reguant Cura, regidora a l’Ajuntament de Barcelona (CUP)



La constatació de la conferència de @QuimTorraiPla d'ahir és la manca de pla: fiar-ho tot a la gent i a la "bona fe" de l'Estat. Si es vol que la gent es mobilitzi per reivindicar drets, cal que el @govern estigui disposat a exercir-los, i això no passa.



4. Arturo Puente, periodista



La mitad indepe de Catalunya no puede imponerse a la otra media, mientras la mitad no indepe de Catalunya sí puede imponerse porque tiene un Estado, ejército y tal y cual. No parece precisamente una última hora, pero es cierto que a veces hay que recordar lo obvio.