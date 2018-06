"El monstre que ja va destruir Europa": l'actualitat en 8 tuits

1. Núria Cadenes, escriptora

A Itàlia volen crear un cens de gitanos. Ho heu sentit? A Itàlia volen crear un cens de gitanos. És la història, que ens posa un mirall al davant i ens fa ganyotes. I ens diu que sempre es pot repetir. — núria cadenes (@ncadenes) 19 de juny de 2018

2. Carlos Baraibar, periodista

Ens exclamàvem pel silenci de la Comissió Europea sobre el que passava a Catalunya. Avui tampoc han fet res més un comentari vague sobre la proposta atroç de Salvini de fer un cens de gitanos a Itàlia. La UE és una gran cosa però el seu govern està en mans d'ineptes i covards. — Carlos Baraibar (@carlosbaraibar) 19 de juny de 2018

3. Oriol Amorós, secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania

Censos ètnics?

Sembla que no recorden com va néixer el monstre que ja va destruir Europa.

Feixisme mai més, ni a Itàlia ni enlloc. #nopassaran https://t.co/TSVz33Vk8D — Oriol Amorós 🎗 🇩🇪🇧🇪🇨🇭🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@OriolAmoros) 19 de juny de 2018

4. Alexandre Mato, periodista

Tras el acuerdo con Turquía para externalizar el control de fronteras, ahora llegan los centros fuera de la UE para gestionar las demandas de asilo. Europa de valores o Europa fortaleza? https://t.co/L8APdgGXib #migration — Alexandre Mato (@xandre_mato) 19 de juny de 2018

5. Donald J. Trump, president dels Estats Units

Democrats are the problem. They don’t care about crime and want illegal immigrants, no matter how bad they may be, to pour into and infest our Country, like MS-13. They can’t win on their terrible policies, so they view them as potential voters! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de juny de 2018

“Els demòcrates són el problema. No els importa la criminalitat i volen que els immigrants il·legals, per molt dolents que siguin, com MS-13, entrin i infestin el nostre país. Les seves terribles polítiques no poden guanyar, és que els veuen com a potencials votants!”

6. Erin Cunningham, corresponsal a Istanbul del ‘Washington Post’

The President of the United States says illegal immigrants “pour into and infest our country.” We have seen leaders use this type of language to target groups of people before, in places like Rwanda and Bosnia. https://t.co/kOp7Qbl4xN — Erin Cunningham (@erinmcunningham) 19 de juny de 2018

“@realDonaldTrump El president dels Estats Units diu que els immigrants il·legals «entren i infesten el nostre país». Hem vist líders utilitzant aquest tipus de llenguatge en grups de gent concreta abans, en llocs com Ruanda i Bòsnia”

7. Mireia, tuitaire

Veient com es barallen al PP (i, quan toca, als altres partits) per ser qui més mana, em reafirmo: el sistema de la CUP perquè no hi hagi ningú que tingui la paella pel mànec m'encanta. Però clar, per fer això cal que la gent no aspiri a tenir un poder que no hauria de tenir. — Mireia (@txamix) 19 de juny de 2018

8. Josep Bonet, professor d'història