"Només ens ha costat 45 anys": l'actualitat en 8 tuits

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil i no visualitzes els tuits, assegura't que tens descarregada l'última versió de l'app]

1. Cosme Bonet, senador (PSIB-PSOE)

2. Virginia P. Alonso, periodista

3. Pepi, tuitaire

4. Miguel Pasquau, jurista

Operación kitchen: al margen de las responsabilidades penales, hay que mirar al Estado. ¿Cómo mejorar la legislación sobre fondos reservados para q no se conviertan en un punto ciego de la democracia? ¿Cómo evitar q el único medio eficaz de control sea un inesperado chivato?

5. Adam Martín, periodista

La mesura és imperfecta i hi ha algunes contradiccions flagrants, però és infinitament millor q res i posa l'accent sobre allò que importa: cal reduir l'ús dels vehicles privats. Però, pq us heu oblidat d'incentivar com CAL el transport públic, @AdaColau? https://t.co/Ig6hQJcuMy