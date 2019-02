"Un Vox a mà": l'actualitat en 8 tuits

1. Marc Font, periodista





2. Margalida Capellà, professora de dret internacional públic



"Debemos pensar en como tener más niños y no en como los abortamos" Quines barbaritats que arribarem a sentir. A mem qui la diu més grossa. Me deman si això li ho escriuen o ho va improvisant segons les enquestes o el que han dit els altres #acualpeor https://t.co/A303gvfefi



3. Iker Peña, tuitaire





4. Sergi Purcet, bioquímic i biòleg





5. Mia Font, tuitaire





6. Isidor Marí, professor i sociolingüista



Sánchez visita Estrasburg per defensar l’estat de dret just abans del judici de l'1-O.



I no haurien de ser els representants de les mateixes minories, els que diguessin si els seus drets estan protegits o no? https://t.co/84wJ0umqmA