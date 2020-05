"Crisi de legitimitat": l'actualitat en 8 tuits

1. Jeet Heer, periodista i escriptor

There have been many protests against police violence before. What's new here is when you listen to the protesters its clear they have lost all respect for the state. It goes beyond Trump. It's a legitimacy crisis. For a chunk of the population, the mandate of heaven is gone. — Jeet Heer (@HeerJeet) May 30, 2020

“Hi ha hagut moltes altres protestes contra la violència policial abans [als EUA]. El que és nou és que, quan escoltes els manifestants, està clar que han perdut el respecte a l’estat. I va més enllà de Trump. És una crisi de legitimitat. Per a una part de la població, allò que les ordres s’havien d’acatar perquè sí s’ha acabat.”

2. Salomé García, periodista

Orgullosa de que mi hijo Andrés saliera anoche a manifestarse contra el asesinato de #GeorgeFlyod a manos de policías racistas. La marcha no estaba autorizada, tampoco en las que pedíamos democracia en el Franquismo. Cuando las leyes son injustas lo justo es saltárselas. — Salomé García (@SalomeGa) May 30, 2020

3. Jodi Jacobson, analista política

To every white person reading this tweet: It is OUR responsibility to fight to reduce police budgets and to demilitarize the police. It is OUR responsibility that police departments work for ALL the people. It is OUR job to ensure there is police accountability. — Jodi Jacobson 🩸🦷 (@jljacobson) May 30, 2020

“Que ho sàpiguen tots els blancs: és la NOSTRA responsabilitat lluitar per reduir els pressupostos policials i per desmilitaritzar la policia. És la NOSTRA responsabilitat que la policia treballi per a TOTES les persones. És la NOSTRA feina assegurar-nos que la policia rendeixi comptes per les seves accions.”

4. Matt Oswalt, actor i humorista

Trump is enjoying every second of these riots. Everyone fighting each other and no one talking about the lockdown or economy — Matt Oswalt (@MattOswaltVA) May 30, 2020

“Trump està disfrutant amb cada segon de les protestes. Tothom barallant-se i ningú parlant del confinament ni de l’economia.”

5. Marc Rius, politòleg

La imatge que donem com a societat quan es parla molt més de la importància d’obrir terrases que les escoles reflexa el que som. Els nois i noies ho han captat. Una cervesa està per sobre d’un llibre. Si vols veure un amic ves a un bar, l’escola ni està ni se l’espera. És trist. — Marc Rius (@MarcRius1) May 30, 2020

6. Andreu Orte, analista de polítiques públiques

Veient el comportament i distanciament en terrasses i mercats (encara fase 1), no acabo de veure tots aquells articles del mes de març i abril que deien que era la fi de l'aviació, dels centres comercials, o el tren tal com la coneixíem. Amb mascareta, però menys d1 m. — Andreu Orte (@AndreuOrte) May 30, 2020

7. Marc Vidal, economista i consultor

Cada vez que algún miembro del gobierno dice que el fondo europeo que nos van a 'ofrecer' no requiere condiciones, aparece una condición. No vendrán los hombres de negro, cierto. Ahora teletrabajarán desde Bruselas. — MΛRC VIDΛL (@marcvidal) May 30, 2020

8. Bárbara Alpuente, guionista