Els drets de tots els candidats: l'actualitat en 8 tuits

1. Sergi Maraña, periodista



Un nou exemple de l’Europa oficial que protegeix els estats i no els drets humans i democràtics dels seus ciutadans:

Els serveis jurídics del Parlament Europeu descarten que Puigdemont pugui obtenir la immunitat pel fet de ser escollit a les eleccions europees. — Sergi Maraña (@SergiMaranya) 17 d’abril de 2019



2. Ester Alberich Forns, presidenta d’ERC a Reus



Ves si ho entenc: @Esquerra_ERC va demanar que @junqueras pogués fer una roda de premsa i la JEC hi accedeix. @JuntsXCat no ho demana i es queixa que a ells no els han donat el permís d'allò que no van demanar.



ON ÉS EL PROBLEMA? — ester alberich forns 💛 (@esalberich) 17 d’abril de 2019



3. Marc Rius, director de la Fundació Nous Horitzons



De ‘fer efectiva la república’ a explicar condicions per donar suport a un govern espanyol. No eren 18 mesos, sinó 180 graus. — Marc Rius (@MarcRius1) 17 d’abril de 2019



4. Xavi, advocat



Negar la possibilitat de preguntar sobre fets inclosos en l'escrit de defensa equival directament a negar-te la possibilitat d'acreditar fets de descàrrec i, per tant, vulnerar directament el dret de defensa i a un judici amb totes les garanties. — Xavi #LGTBI 🎗 (@vaigivinc) 17 d’abril de 2019



5. JuanLu De Paolis, director de continguts de ‘Salvados’



ÚLTIMA HORA: Pedro Sánchez decide que el debate será en Nickelodeon con La Patrulla Canina. — JuanLu De Paolis (@juanludepaolis) 17 d’abril de 2019



6. Josep Costa, diputat al Parlament (JxCat)



No és només un debat. Tota la informació electoral de les cadenes privades incompleix la Llei Electoral de forma flagrant. Estan donant a un partit extremista i extraparlamentari més cobertura televisiva que a partits majoritaris i que governen els respectius territoris. pic.twitter.com/6grChr3U1k — Josep Costa🎗 (@josepcosta) 17 d’abril de 2019



7. Berta Barbet, politòloga



Más allá de lo que me parecieron los candidatos en el #DebateRTVE , tengo que decir que no entiendo la fascinación del público por ellos. Son concatenaciones de monólogos que solo interactúan entre sí para decir que mienten. No hay ningún diálogo no confrontación de proyectos. — Berta Barbet (@bpberta) 17 d’abril de 2019



8. Eva, tuitaire