"Dignes del somni": l'actualitat en 11 tuits

1. Roc Casagran, escriptor

Vigila què somies perquè de vegades es fa realitat.

I aquí som, després d'haver somiat molt.

Fem-nos dignes del somni. — Roc Casagran (@roccasagran) 27 d’octubre de 2017

2. Ramon Pardina, guionista i escriptor

Mariano Rajoy convoca eleccions per donar veu als catalans. Com si l'actual Parlament hagués estat escollit per inspiració divina. — Ramon Pardina (@RamonPardina) 27 d’octubre de 2017

3. David Marzal, professor i escriptor

“Los catalanes hacen cosas” Mariano Rajoy.



Pues sí, Mariano, te han hecho una DI. — DMarzal (@DMarzal) 27 d’octubre de 2017

4. Charles Michel, primer ministre belga

A political crisis can only be solved through dialogue. We call for a peaceful solution with respect for national and international order — Charles Michel (@CharlesMichel) 27 d’octubre de 2017

“Una crisi política només es pot resoldre mitjançant el diàleg. Demanem una solució pacífica que respecti l’ordre nacional i internacional”

5. Carles Puigdemont, president de la Generalitat

Dialogue has been, and will always be, our choice to solve political situations and achieve peaceful solutions. @CharlesMichel https://t.co/6sRWiGfHvO — Carles Puigdemont (@KRLS) 27 d’octubre de 2017

“@CharlesMichel El diàleg ha estat, i sempre serà, la nostra elecció per resoldre situacions polítiques i aconseguir solucions pacífiques”

6. Luz Sanchis, periodista

República independiente unilateral y clandestina. En eso se va a quedar todo. Y en mucho dolor. #quinavergonya — Luz Sanchis (@LuzSanchis) 27 d’octubre de 2017

7. Mikel Ayestaran, periodista

Lo de #Cataluña no es una sorpresa, ni un órdago a nadie. Estaba escrito en un programa que la gente ha votado en unas elecciones — mikel ayestaran (@mikelayestaran) 27 d’octubre de 2017

8. Nuria Alabao, periodista i antropòloga

Lo peor es que la declaración de independencia es simbólica y sin posibilidad de efectos reales, pero el 155 no. — Nuria Alabao (@nu_alabao) 27 d’octubre de 2017

9. Donald Tusk, president del Consell Europeu

For EU nothing changes. Spain remains our only interlocutor. I hope the Spanish government favours force of argument, not argument of force. — Donald Tusk (@eucopresident) 27 d’octubre de 2017

“Per a la Unió Europea no canvia res. Espanya segueix sent el nostre únic interlocutor. Espero que el govern espanyol prefereixi la força dels arguments que l’argument de la força”

10. John Nicolson, diputat escocès i expresentador de la BBC

Not good enough. The EU must condemn any suppression of Catalan democracy or use of force. It cannot turn a blind eye. #Catalunya https://t.co/GwvStqjwwT — JOHN NICOLSON (@MrJohnNicolson) 27 d’octubre de 2017

“@eucopresident No n’hi ha prou. La Unió Europea ha de condemnar qualsevol supressió de la democràcia catalana o ús de la força. No pot mirar cap a un altra banda #Catalunya”

