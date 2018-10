"Sense República": l'actualitat en 8 tuits

1. Albert Pereira, jurista i funcionari



Un consell de la república sense república i un procés constituent que no farà cap constitució. Després de sis anys de procés, ja em disculpareu l’escepticisme. I com dic sempre en aquests casos, tant de bo m’equivoqui i m’ho pugueu retreure molt fort.



2. Miquel Strubell fill, editor de TV





3. Júlia Cot, guionista





4. Robert Sabater, alcalde de Viladamat (CUP)



Per sortir d'on som: Assumir encerts i errors de l'octubre passat (gent i govern) Assumir que el paper del Parlament és important però secundari Analitzar on està el 70% de la població necessari per guanyar el proper embat I que TOT el poder està al carrer!



5. Josep Costa, diputat al Parlament (JxCat)



Podem debatre si cal que siguem més per poder avançar. Però el que és indiscutible és que cal que hi siguem tots els que ja érem. Dignitat i unitat, en resum, és el que ens cal.



6. Josep Trepat Font, informàtic





7. Agnès Ciurana, periodista





8. Laia, periodista



Què us sembla si no ens dediquem a esgarrapar una setmana d’una o altre i lluitem per permisos de maternitat i de paternitat dignes per a la canalla i les seves famílies? #VolemElPaSencer