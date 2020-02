La legislatura dels jutges: l'actualitat en 8 tuits

1. Seve Zubiri, cooperant





2. Elpidio José Silva, advocat





3. Elisa, tuitaire





4. Enver Aznar Méndez, regidor a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (Som VNG)



Que la tàctica de Cs és muntar un "Junts Pel No" i convertir les pròximes atuonòmiques en un plebiscit sobre la independència (o almenys sobre l'autodetermiació), hi hem caigut? Jo els animaria.



5. Josep Rull i Andreu, exconseller de Territori i Sostenibilitat





6. José Luis Sastre, periodista





7. Susagna, tuitaire





8. Eva Piquer, periodista i escriptora



No prengueu decisions complicades avui, que tornarà el fred i us en penedireu.



9. Núria Argemí, filòloga



Rellegir. Retornar a aquells paisatges, a aquelles paraules conegudes. Redescobrir moments que ja no recordava. Tornar a patir. Veure com canvia el text quan el llegeixes uns anys després. Pensar com ha canviat el llibre per a tu cada cop que l'has rellegit.