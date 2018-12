"El dret a la vida": l'actualitat en 8 tuits

1. Rosa M. Diaz Petit, tuitaire





2. Bet, tuitaire





3. Laia Balcells, professora a la Universitat de Georgetown



Es pot no estar d'acord amb ells, es pot no recolzar la seva causa, però no puc entendre la gent que fa mofa de la vaga de fam. https://t.co/3GsJnAhTj1



4. Elisenda Alamany, diputada al Parlament (CatComú)





5. Carlos Carnicero, periodista





6. Oriol Bossa, portaveu del grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat



No entenc com Jusapol aprofitant que el 21D tindran el govern espanyol a Barcelona no aprofiten per convocar una mani de les seves per l’equiperació salarial. No s’entén!