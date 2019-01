"Veure-ho per creure-ho"; l'actualitat en 8 tuits

1. Montse Candini, alcaldessa de Calella (PDECat)



Casado promet als votants de Vox il·legalitzar partits independentistes. Dels partits definits com a “organització criminal” a la sentència de la Gürtel ( @PPopular ) de moment no ha dit res. Veure per creure... #NiUnPasEnrere https://t.co/5swUWT51Tn — Montse Candini🎗 (@montsecandini) 20 de gener de 2019



2. Arturo Puente, periodista



Que tu programa sea ilegalizar a la oposición democrática tiene un nombre en otras partes del mundo y creo que no es centro reformista ni derecha liberal https://t.co/cT5iUmiVX1 — Arturo Puente (@apuente) 20 de gener de 2019



3. Guillem Pursals, politòleg



El discurs de Casado abans de la Convenció Nacional del PP era un, i crec que el discurs d'Aznar va marcar un punt d'inflexió. El "Ni hay tutelas, ni hay tutias" d'Aznar a Casado és el retorn de la casa gran. — Guillem Pursals (@GPursals) 20 de gener de 2019



4. Maria Bonvehí, enginyera industrial



He de dir que em toca bastant els nassos que es cedeixi a la pressió dels taxistes. Són un col.lectiu que poden paralizar Barcelona i només per això se’ls ha de fer cas tinguin o no raó. #vagataxi #aixonovaaixi — Maria Bonvehí 🎗 (@mariabnvh) 20 de gener de 2019



5. Octavi Nonell, administratiu



Quant costa una llicència de taxi?

La competència ha de pagar el mateix per poder fer la mateixa feina?

On paguen els seus impostos els uns i els altres?



La resposta a aquestes preguntes clarifica, des del meu punt de vista, de quin costat està la raó. — Octavi Nonell ||⭐||✌ (@Pepsina_Mataro) 20 de gener de 2019



6. Xavier Pagès, tuitaire

I perquè la grua no actua a la Gran Via? Ells tenen dret de vaga, però no de colapsar la ciutat. Que treguin ja els taxis concentrats i deixin circular lliurement la població. #noaltaxi #competència #vagataxi — Xavi Pagès 🌹🎗 (@XavierPages) 20 de gener de 2019



7. Ricard Gomicia, tuitaire



La veritat es que la #vaga de #taxi ens mostra com sería el centre de Barcelona sense cotxes. Un plaer passejar-hi aquests dies. — Ricard Gomicia (@Riky_lim) 20 de gener de 2019



8. Mònica Giner, guionista