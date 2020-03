"Felip VI, un discurs surrealista": l'actualitat en 8 tuits

1. Antón Losada, analista polític i professor a la USC

2. Rosa María Artal, periodista

3. Elisabet Nebreda, directora general d'afers globals a la Generalitat

4. Marta Sibina Camps, infermera i exdiputada al Congrés de Diputats (En Comú Podem)

5. Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona

6. Amós García Rojas, metge epidemiòleg

7. Pablo Pérez, assessor en comunicació política

With every crisis, we believe that the EU should do more. And together with a common and coordinated approach.



Then, we realise that the EU has no competences to do so. And not a single EU country wants (ever) to open the debate of giving more power to Institutions to act.