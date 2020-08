"Diguin-ne 'democràcia' si volen, però no ho és": l'actualitat en 9 tuits

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per poder visualitzar els tuits]



1. Suso de Toro, escriptor





2. Esteve Vilanova, tuitaire



Suposo que per tothom és revelador que el Rei emèrit hagi fugit a exiliar-se sota el mantell de les monarquies petrolieres. Sempre he dit que la monarquia espanyola és més semblant a les petrolieres que no pas les del nord d'Europa.



3. Ester, metge





4. Xavier Godàs Pérez, sociòleg



"No demanem res estrany, només una vida normal", declara una manifestant contra el govern a #Beirut . Hi ha frases que volen dir molt, si t'atures a pensar-les. Molt més quan aquí la paraula "normal" és tot un anatema.



5. Joan Roura, periodista





6. Jordi Latorre, alcalde de Torrefarrera (PDECat)





7. Ingrid, tuitaire





8. Zoe Serrano, tuitaire



Pandèmia i dinars familirs be like:

-surts de casa, entres al cotxe i et treus la mascareta

-surts del cotxe i et poses la mascareta

-arribes a casa dels convidats, saludes amb el colze i la mascareta posada. 10 segons després tots sense mascareta🙃

Bon diumenge!