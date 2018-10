'El Parlament', la sèrie: l'actualitat en 9 tuits

1. Francesc Vilallonga, professor de comunicació de la URL



Fa menys d'una setmana: "Ens conjurem per reforçar la unitat del sobiranisme i seguir construint la República". Ni una setmana. #parlament



2. Claudi Pérez, corresponsal a Brussel·les d'‘El País’





3. Pilar Rahola, periodista



Sóc l´única que no entèn què està fent @Esquerra_ERC votant amb @socialistes_cat a la mesa del @parlamentcat contra els drets del Prs. @KRLS i la resta de diputats ? Acatant Llarena? De veritat, està passant?



4. Esther, filòloga



La cosa és greu i penosa. Discutim-nos, si cal. Però no oblidem mai que són els jutges els que han posat les grapes i tot l'arsenal sobre la nostra sobirania.



5. Meritxell Lavall, filòloga catalana



Algun dia entendreu que no existeixen dretes ni esquerres sinó homes condicionats per les seves neurosis, psicosis o perversions. De veritat encara us creieu els contes de fades?