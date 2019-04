Enfangats en la campanya: l'actualitat en 9 tuits

1. Núria de Gispert, portaveu nacional de Demòcrates i expresidenta del Parlament

14 dies per les eleccions del 28A. Ahir ens va visitar Aznar donant suport a l’histriònica Cayetana, aviat tindrem al Rivera de parella de l’Arrimadas.Totes dues dibuixant una Catalunya inexistent. Són les del 155, no oblidem no perdonem. El 28A votem indy. — Núria de Gispert. (@nuriadgc) 13 d’abril de 2019

2. Victòria Avellà, responsable de salut, emergències i medi ambient d’una ONG

Les dretes estan tan obsessionades en defensar el seu concepte d’Espanya que se n’obliden de les inquietuds i necessitats dels seus habitants. — Victòria Avellà 🇹🇿 (@VicAve) 13 d’abril de 2019

3. Rut Ribas, diputada al Parlament (ERC)

No deixem que girin el significat d’aquestes paraules i així fer més gran el discurs de l’odi 2/2 — Rut Ribas 🎗 (@RutRibas) 13 d’abril de 2019

4. Laia Mauri i Baraza, estudiant de màster a la UPF School of Management

Que és “la imatge que volien”? Molt bé. Però mai normalitzarem aquests actes a la universitat pública.

Així que entre els que us ompliu la boca d’antifeixisme i qui el practiquen i no deixen perdre els seus drets per tacticismes i electoralismes, em quedo amb els segons. — Laia Mauri i Baraza (@laiamauribaraza) 13 d’abril de 2019

5. Alba Fernández Pous, coordinador de projectes

Sobre el tema de retirar o no els contes. Per mi la riquesa està en el debat. Aprofitem-lo! — La Pous (@LaPous_) 13 d’abril de 2019

6. Jordi Bosch, director de la Biblioteca del Sud de Sabadell

Deixem de culpar els contes quan ens han de servir per millorar-nos. El gran Bertolt Brecht deia que la literatura no ha de ser un mirall que reflecteixi la realitat sinó un martell per transformar-la. Jo crec que els i les professionals mediadores hem de ser aquest martell. — Jordi Bosch (@jboschca) 13 d’abril de 2019

7. Cinta Arasa, politòloga

Tinc 2 llibres en què les criatures protagonistes tenen 1 mare.Em pregunten on és el papa. Responc: en aquesta família no n'hi ha. Segueix un per què? Sempre contesto: hi ha famílies amb 1 mama i 1 papa, d'altres amb 2 mames, amb 2 papes, 1 papa sol o 1 mama sola. #amorésamor — CintaArasa #enguerra🎗 (@CintaArasa) 13 d’abril de 2019

8. Guillem Pursals, politòleg

Em dol la mort de Neus Català, símbol de la supervivència al terror, al més profund mal que pot generar la naturalesa humana, com ha sigut la deshumanització per part del nazisme de milions de persones. Ni l'hem d'oblidar, ni hem d'oblidar. Que la memòria la mantingui viva. — Guillem Pursals ⚜ (@GPursals) 13 d’abril de 2019

9. Laura Borràs, candidata de JxCat al Congrés dels Diputats