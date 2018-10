Força, equilibri, valor i seny: l'actualitat en 8 tuits

1. Susanna, tuitaire



Avui Tarragona és l'arc d sant Martí. Plena d color! 😍 #ConcursCastellsTGN — Susanna 🎗 (@Susanna8138) 7 d’octubre de 2018



2. Norma Pujol Farré, directora general de Joventut



Enguany no he pogut assistir al @concurscastells. Tot i això, no puc evitar posar-me de pell de gallina en veure les emocionants imatges dels castells que transmeten tants valors i que ens caracteritzen com a societat i país. Unió, companyonia, força, constància, persistència... — Norma Pujol Farré (@Normapujol) 7 d’octubre de 2018



3. Pere Torra, tuitaire



Un Estat, per mitjà dels seus dirigents, no hauria de perjudicar les empreses i els bancs situats en el seu territori, per afavorir interessos polítics, no? https://t.co/vvmasy5CYi — 🎗Pere Torra (@ptorra) 7 d’octubre de 2018



4. Josep Trepat Font, informàtic



L'Estat, el gobierno i altres intitucions i poders espanyols han demostrat que infringeixen les lleis, la separació de poders, el sentit comú quan estracta de defensar la sacrosanta unitat d'Espanya. El que no entenc és perquè nosaltres ens imposem límits, escrúpols, etc — Josep Trepat Font (@Pep_tf) 7 d’octubre de 2018



5. Andreu González, escriptor



La meva filla de 7 anys m'acaba de dir: "Sort que no ets president de la Generalitat, perquè podries anar a la presó. No t'hi presentis mai". Quin Estat tenim que una nena de 7 anys entén que el màxim representant del nostre país s'exposa que el portin 'a la trena'? — Andreu González🎗️ (@andreu_gonzalez) 7 d’octubre de 2018



6. Antonio Rubio, professor i periodista



Defensar la fi de les autonomies o l'apartheid de les llengües no castellanes, com fan els ultradretans de Vox, és anticonstitucional, però amb això no apareixen els defensors de les essències pàtries a estripar-se la vestimenta. Curiós. — Antoni Rubio (@antonirubio) 7 d’octubre de 2018



7. Roger Buch, politòleg



Ciutadans aconsegueix molts vots a les eleccions però no omple els seus mítings. Els de Vox omplen mítings, però... tindran vots? https://t.co/LTkKPMb3Sg — Roger Buch 🎗 (@Rogerbuch) 7 d’octubre de 2018



8. Elisa, tuitaire