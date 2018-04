Repressió vs. democràcia: l'actualitat en 9 tuits

1. Quim Arrufat, exdiputat al Parlament (CUP)



La construcció mediàtica, política i jurídica de l'enemic violent intern és un recurs d'estat autoritari, de la força d'estat per sobre de la raó democràtica. Fer-ho amb tanta mentida barroera és una demostració de xuleria. Diuen: viviu perquè us deixem viure.



2. Sergio de Maya, politòleg



Per mi és evident que els intents de part d'ERC-PDECat per fer política efectiva es veuen torpedinats tb des del mateix independentisme (CDR's, CUP, Puigdemont...) interessats en tensió unilateralisme-repressió. Viratge difícil de fer i que els implica enfrontament intern.



3. Jaume Añe Ros, mestre de música





4. Pere Pascual Pic, crític d’art



Mentre ens perdem en disquisicions del més absurdes, no ataquem allò que cal atacar. Com per ex. els pressupostos generals en ele que pertoca a Cultura.

Cultura significa en els pressupostos un 0.2% de la despesa... https://t.co/TAmRp8xki4