"Lliçons de populisme": l'actualitat en 9 tuits

1. Jordi Pi, periodista



Manifestar-se contra una agressió agredint els periodistes que van a cobrir com detestes les agressions. Deu ser una estratègia brillant perquè no l'entenc. https://t.co/bTwoHcM5Sm



2. Mada Heras, periodista





3. Natàlia Sànchez Dipp, diputada al Parlament (CUP)



Us imagineu la inversió d'energia del bloc del PP, C's i el PSC en la retirada de llaços grocs invertida en el foment d'un debat ric i seriós sobre el SÍ o el NO a la República Catalana en el marc del referèndum?



4. Miguel A. Toscano, educador social





5. Josep Rull i Andreu, exconseller de Territori i Sostenibilitat



No, no és el mateix. No és el mateix fer que desfer, construir que destruir, posar urnes que empresonar idees legítimes, penjar llaços grocs que treure’ls. No és el mateix.