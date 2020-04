'Shorts' i mascareta: l'actualitat en 8 tuits

1. Vicent Mifsud, periodista

Tinc amics al cap d’Artrutx, a Menorca,que podrien caminar quilòmetres sense trobar-se amb ningú,als quals se’ls imposen les mateixes restriccions que a mi al barri de Sants de Barcelona, on cada 100 metres he de baixar 4 voltes de la vorera per mantenir la distància amb la gent. — vicent mifsud (@vicentmifsud) April 25, 2020

2. Betona Comín, pedagoga

No entenc perquè el gobierno de España no vol comptar amb les comunitats autònomes per fer el desconfinament, i que la gestió sigui descentealitzada i portada a terme per qui té coneixement del territori i de la seva gent. És molt greu el que està passant amb l’estat d’alarma. — Betona Comín (@BetonaComin) April 25, 2020

3. Maria Rosa, tuitaire

Suposo que és normal que els nens puguin sortir, encara que sigui una hora i màxim 1 km. Però que una unitat familiar dels 2 pares i els fills de 2 ó 3, no puguin sortir junts, es una gran error, no es normal, separar els nens dels pares, a l'hora de sortir, si viuen plegats — Maria Rosa (@xirose47) April 25, 2020

4. Pati Sarrias, educadora social

A casa meva, crec que el q desitjàvem adults i infants era poder sortir per separat i desconnectar. Després de tants dies junts a tota hora, sortir amb el pare o mare, no els hi ha semblat un bon plan. #SeguimConfinats — pati sarrias 🎗 (@patisarrias) April 25, 2020

5. Ana de Pablo, metge

Los q dicen q el sistema sanitario está preparado para un repunte sigue pensando q el sistema sanitario son solo camas. La gente q lleva 50 días sin librar y trabajando más horas d las q podáis imaginar, la enfermería no experta q sigue en UCIs, q además siguen ampliadas...ya tal — Ana de Pablo (@anadeph) April 25, 2020

6. Josep Àngel Guimerà, professor de comunicació a la UAB

Tornat del mercat. No semblava gaire un confinament.



Això sí: gairebé tothom amb mascareta i encara més amb guants. — Josep Àngel Guimerà (@jaguimera) April 25, 2020

7. David Heredia, editor

Em trobo molta gent demanant menys confinament –l'esgotament és comprensible– i més confiança en la responsabilitat individual de les persones, i posen com a exemple els països nòrdics.



Com si aquí fóssim com els nòrdics. — David Heredia (@dherediac) April 25, 2020

8. Maria O’Hara, llicenciada en biologia