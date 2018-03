"Una ruïna per als pensionistes": l'actualitat en 8 tuits

1. Rubén Sánchez, activista

2. Carmen Juan, periodista

3. Martu Garrote, advocada

Si trabajaran en España todos los que quieren y además lo hicieran en condiciones dignas, no costaría pagar las pensiones, luego el problema NO es de pirámide sino de MODELO PRODUCTIVO.

4. Samuel, politòleg

"Los pensionistas" como entidad homogénea no existen. De hecho, hay quienes cobran buenas pensiones (y quienes no), hay quienes disponen de patrimonio (y quienes no) y hay quienes votan al PP. El problema aquí es la desigualdad. https://t.co/79kuGojRNn

5. Víctor Catalan Casas, arquitecte

6. Jordi Muñoz, politòleg

7. Ramon Drudis, enginyer i aficionat a l’astronomia

Tu no ho saps, no ho sabràs mai, però he seguit la teva vida, obra i sobretot els teus ensenyaments. M’has fet avançar en coneixement científic i et dono les gràcies per tenir aquesta possibilitat. Gràcies per tantes coses, Stephen. #ciencia #astronomia #StephenHawking pic.twitter.com/5o4sh94daF