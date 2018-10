"Maneres de desobeir": l'actualitat en 8 tuits

1. Monica Casale, tuitaire

CUP, la desobediència cívil no està renyida amb el Consell de la República. Només és una simple opinió. Cal q fem servir TOTES les eines possibles x fer efectiva la República. Recordo q la CUP volia q el 30 G s'investís Puigdemont. Hi ha moltes maneres de desobeir. https://t.co/sRHOQ13gBN

2. Silvio Falcón, politòleg

3. Joaquim Barrera, enginyer informàtic

4. Edgar, consultor

5. Josep Valtònyc, raper

Yo no tengo nada que pueda salvarle el culo. Así quizá me llamaría, me vendría a ver o me hubiera ofrecido medios para difundir mi caso después de ser condenado a cárcel por una canción para su programa. La izquierda solidaria, ya sabes.