L'adeu de Soraya: l'actualitat en 9 tuits

1. Fernando Díaz Villanueva, periodista





2. Luz Sanchis, periodista





3. David Espinola, advocat i músic



Soraya Saez de Santamaria no deixa res perquè de política no n'havia fet mai a la vida.



4. Joan-Lluís Lluís, escriptor





5. Blanca Torà, tuitaire



I demà no us oblideu de cridar el que fa anys que demanem, eh: RE-REFE-REFERÈNDUM PACTAT!



6. Xavi, advocat



Si som on som és perquè l'organització i mobilització popular ens hi ha dut, i regalar la Diada als qui ens volen callats i desmobilitzats és el pitjor error que podem cometre. Demà el clam per la independència ja de ser eixorador, i no cridarem per Madrid, ho farem per nosaltres