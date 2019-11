Diàleg, silencis i Constitució: l'actualitat en 8 tuits

1. Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Quan el President Sánchez diu que qualsevol plantejament de diàleg ha de ser dins de la Constitució, em pregunto si el diàleg que va tenir el President ZP amb Merkel l'estiu de 2011 per resoldre la crisi del pagament del deute espanyol estava dins de la Constitució. — Jordi Pu1gnerO (@jordiPuignero) November 26, 2019

2. Manel Lucas, periodista i actor

Sembla una paradoxa, però per a què hi hagi diàleg, algú hauria de callar-se alguna cosa en algun moment. Qui sigui. — Manel Lucas (@manel_lucas) November 26, 2019

3. Ximo Barberà Gili, tuitaire

El preu per no anar a unes terceres eleccions es alt. Es tracta de saber si algú està disposat a pagar més o si es paga a mitges. El preu per anar-hi també ho és. I potser irreversible — Ximo Barberà Gili (@Ximobarbera) November 26, 2019

4. Joan Solé, periodista

L'Eurocambra rebutja debatre la inclusió dels CDR al llistat d'organitzacions terroristes. Encara haurem de donar les gràcies per evitar l'aberració de debatre si una organització que mai ha fet ús de la violència per aconseguir objectius polítics és terrorista — Joan Solé Giménez (@JoanSole_) November 26, 2019

5. Inger Andersen, directora executiva del Programa de Medi Ambient de l’ONU

The time for climate procrastination is over.



On the eve of the Climate COP in Madrid, findings from @UNEP's #EmissionsGap report call on us all to stretch and take #ClimateAction to reduce emissions by 7.6% each year between 2020 and 2030. https://t.co/hPRkK0StME — Inger Andersen (@andersen_inger) November 26, 2019

“El temps de la procrastinació climàtica s’ha acabat. Quan som a les portes de la cimera climàtica COP a Madrid, l’informe d’emissions de l’ONU ens crida a treballar per reduir les emissions un 7,6% cada any entre el 2020 i el 2030”

6. Paul Hatchwell, analista de polítiques climàtiques

There are no more excuses for inaction at Madrid and Glasgow next year if we wish to preserve a habitable planet. The fossil fuel sector must now be taken on relentlessly until it either begins an acceptable transition towards renewables or succumbs entirely to stranded assets. — Dr Paul Hatchwell (@Paul_Hatchwell) November 26, 2019

“No hi ha més excuses per a la inacció a [les cimeres de] Madrid i Glasgow si volem preservar un planeta habitable. El sector dels combustibles fòssils ha de començar una transició acceptable cap a les energies renovables o acabaran sent actius sense valor”

7. Míriam Cano, poeta i escriptora

Quan la humanitat s’hagi extingit i ja ni tan sols les paneroles campin alegres per la terra, persistirà, tossuda, la flaire de l’última mandarina que algú es va menjar. — Míriam Cano (@mrspremisse) November 26, 2019



8. Olga Suanya, periodista i antropòloga