"Plantar-hi cara": l'actualitat en 9 tuits

1. Carles Puigdemont, president de la Generalitat

Animar a denunciar catalans, tancar TV3 per posar "gent normal", prohibir paraules i símbols pacifistes... la combinació de maccarthisme i supremacisme espanyol hauria d'espantar tothom, sigui independentista o no. Estem tots interpel·lats a plantar-hi cara el #21D | #JuntsxCat

2. Maria Vila, advocada

3. Julià de Jòdar Muñoz, escriptor i exdiputat al Parlament (CUP)

4. Aida Sanuy Perpinyà, periodista

En Comú Podem reclama "grans acords del catalanisme". Com l'Estatut? Com la llei de pobresa energètica? Com la llei d'igualtat? Acords que han acabat ben "cepillados" per l'estat. #ElAmoEsBueno