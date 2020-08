Futbol vs. escola: l'actualitat en 8 tuits

[Si mires aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per poder visualitzar els tuits]

1. David Parron, mestre i director d’escola



Rebrots, atenció primària sobresaturada, perill de segona onada, tornada a l'escola amb manca de recursos, no hi ha turisme... Però el gran problema és Messi. ¿Tenim el que mereixem?



2. Gemma Segura, tuitaire



Les mesures d'higiene que finalment s'implementin a les escoles han de venir per quedar-se. Piques, lavabos, higiene de joguines... després de la pandèmia no hauríem de tenir criatures malaltes cada setmana, com fins ara. Escola = caldo de cultiu. Tampoc era normal @en_risc