L'estat d'alarma i la coherència: l'actualitat en 8 tuits

1. Joan Carles Calbet, economista

2. Arturo Puente, periodista

3. Mireia Monjo Garriga, mestra

Com a mestra estic indignada amb el caos al voltant d la tornada a l'escola. Com a mare encara més!! Les nostres criatures necessitem tornar a l'escola, però es mereixen fer-ho amb seguretat i un mínim d qualitat. Prou de nyaps i d'improvisació!!! @JosepBargallo #tornadaalescola

4. Joe Brew, analista de dades

Obrir les escoles? O no?



Cap opció és perfecte. Però hi ha una altra encara pitjor: no obrir-les, però esperar fins l'últim moment per anunciar la decisió (deixant les families a improvitzar sense temps de planificació).



Tot i ser la pitjor opció, no sembla la menys probable.