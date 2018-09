"Víctimes d'una acusació insostenible": l'actualitat en 8 tuits

1. Izaskun Bilbao, eurodiputada (PNB)

2. Elisabet Nebreda, assessora del grup Verds-ALE a Brussel·les

3. Dolors Boatella, promotora creativa

4. Núria Llorach, presidenta en funcions de la CCMA

5. Stéphane M. Grueso, director de cinema i activista social

Sobre las presuntas actividades ilícitas del rey emérito, si la Fiscalía no actúa y el Congreso no investiga..., ¿quién nos queda? La prensa. Y la ciudadanía. Tenemos derecho a saber.

6. Rafael Abati, advocat

7. Jordi Cochran, periodista

Juan Carlos Navarro. El millor jugador de bàsquet que he vist vestint la samarreta blaugrana i, segurament, el millor de la història del Barça. Tant per trajectòria com títols. No hi haurà ningú com ell. La Bomba. Llegenda culer. #GràciesNavarro https://t.co/g25WyHDr91