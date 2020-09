"No s'aturaran aquí": l'actualitat en 8 tuits

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, fes clic aquí per poder visualitzar els tuits]

1. Aleix Sarri i Camargo, coordinador de política internacional del departament de Presidència

Que no passi desaparcebut que amb la fusió Caixabank-Bankia, el govern espanyol passarà a controlar el 20% de les accions i en serà el segon màxim accionista. L'estat espanyol és implacable centralitzant el sistema bancari i financer a Madrid. I no s'aturaran aquí. — Aleix Sarri i Camargo (@aleixsarri) September 4, 2020

2. Maria, empresària

El que no entenc, és que des del fiasco de Banca Catalana, aquí no s’ha treballat per a tenir un poder bancari català (un banc, un conglomerat de bancs, etc). Només amb la Caixa d’Enginyers i la Caixa de Guissona, no n’hi ha prou. — Maria 🎗 (@mariapresas) September 4, 2020

3. Mireia Vehí, diputada al Congrés (CUP)

La fusió de La Caixa i Bankia és la privatització d’un banc que es podia haver posat a funcionar com a públic amb l’actual crisi del #COVID19 ! Bankia va ser de les entitats salvades amb el rescat financer de la crisi del 2008 #BancaPública #Bankia — Mireia Vehí (@Mireia_veca) September 4, 2020

4. Joan Maria Pou, periodista

Messi no es queda al Barça, el club el reté contra la seva voluntat. — Joan Maria Pou (@Fotlipou) September 4, 2020

5. Victòria Avellà, responsable de salut, emergències i medi ambient en una ONG

També és cert que ningú seria capaç de prescindir voluntàriament d'ell. És una garantia de massa coses. Un luxe massa gros en un moment amb tan poques opcions per refer-se. Com a mínim en Koeman no tendrà la pressió d'haver de fer-lo feliç, perquè ja ha dit que no ho és. — Victòria Avellà 🦠👊🏻 (@VicAve) September 4, 2020

6. Jaume Torres, tuitaire

El millor capità possible. Culer, sincer i gens populista. Messi sí que està per sobre d’aquest Barça. A anys llum — Jaume Torres (@JaumeTorres14) September 4, 2020

7. Sique Rodríguez Gairí, periodista

Asesorar a Messi no debe ser fácil.



Pero toda la gestión de su caso se explicará en las facultades de comunicación y en las carreras de derecho como ejemplo de lo que no debe hacerse. pic.twitter.com/fHy1CAg7cD — Sique RodríguezGairí (@SiqueRodriguez) September 4, 2020

