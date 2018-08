"Tristes notícies des de Gènova": l'actualitat en 8 tuits

1. Francesc Vilallonga, professor de comunicació de la URL



Terrible l'esfondrament d'un dels viaductes de l'autopista A10 de #Gènova, una de les vies més transitades d'Europa. Tots els que hem entrat a Itàlia en cotxe per #Ventimiglia hi hem hagut de passar. Tot el suport a víctimes, familiars i equips de rescat. #Genoa #A10 #tragèdia pic.twitter.com/vyoqAecy0O — Francesc Vilallonga (@vilallongapac) 14 d’agost de 2018



2. Ana Miranda, eurodiputada del Bloc Nacionalista Gallec



Tristes novas de #Genova Italia. A natureza move marcos e estructuras, a falla de control e revisión das mesmas mata. — Ana Miranda (@anamirandapaz) 14 d’agost de 2018



“Tristes notícies des de Gènova, Itàlia. La naturalesa mou marcs i estructures i la falta de control i revisions causa morts”



3. Francesca Baraghini, periodista



Sono diventata matta per trovare mia madre. Matta.E l'ho trovata, in macchina, che tornava, come ogni giorno, passando da lì. La maggioranza passa da lì. Poi, parleremo di come può crollare un ponte a #Genova nel 2018. Adesso, spero solo che tutti possano dire "L'ho trovata". pic.twitter.com/OAmiMhioNE — Francesca Baraghini (@FraBaraghini) 14 d’agost de 2018



“M’he tornat boja buscant la meva mare. I al final l’he trobat al cotxe, tornant, com tots els dies, des d’allà. La majoria de gent hi ha de passar. Després, hem parlat de com un pont es pot enfonsar a la Gènova de l’any 2018. Ara espero que tots pugueu dir «L’he trobat»”



4. Fran del Pino, tuitaire



Es todo muy lamentable. 5 días esperando a que se negocie con gente como si fueran cromos. "España acogerá a 60 migrantes del Aquarius tras un acuerdo con otros países de la UE" https://t.co/n1MVx8rk5A #news #feedly — Fran del Pino (@Frandpm) 14 d’agost de 2018



5. Estrella Galán, directora general de la CEAR



Para evitar la arbitrariedad, urge un protocolo que articule las llegadas a nuestras costas incluyendo barcos de rescate. En paralelo, las políticas migratorias europeas deben cambiar de rumbo: más DDHH, vías seguras, políticas colaborativas entre estados https://t.co/ndzfPpw8k4 — ESTRELLA GALAN (@estrella_galan) 14 d’agost de 2018



6. Pere Torres, exsecretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat (CiU)



El llaç groc no és un clam per la independència sinó contra l'existència de presos polítics. Anar contra el llaç groc no mostra un legítim rebuig a la independència sinó la incoherent defensa que una democràcia és compatible amb tenir presos polítics. — Pere Torres 🎗 (@Pere_TorresG) 14 d’agost de 2018



7. Sílvia Casola, presidenta d’ERC a l’Hospitalet de Llobregat



Pintades feixistes al consulat de Bèlgica firmades directament per la Falange. Un partit polític que és legal a l'Estat Espanyol. Traieu vosaltres les conclusions — Sílvia Casola 🎗 (@silviacasola) 14 d’agost de 2018



8. Bet Sarri, tuitaire