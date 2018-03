"JutgesXCat": l'actualitat en 8 tuits

1. Josep Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat

Amb la resolució judicial d’ahir respecte de @jordialapreso es reforça la convicció que aquí s’estan empresonant idees. I nosaltres, tanmateix, continuarem essent independentistes. Pacíficament, cívicament, democràticament. No hi renunciarem, no aconseguiran fer-nos-hi renunciar.

2. Jaume Llansó, psicòleg social

Puigdemont no, Sánchez no, qui serà el següent? No respectaran mai el resultat legítim per democràtic. Quan la legalitat és injusta i cal avançar en la legitimitat, només hi ha una opció, desobediència i mobilització. Amb la insubmissió vem tombar la mili. Volem tombar l'estat?